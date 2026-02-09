Temporal
Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez
La agente de la Policía Nacional, adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Jerez, sufrió un colapso en la autovía A-4 tras participar en el dispositivo por las inundaciones
Redacción
Una agente de la Policía Nacional ha fallecido en la tarde de este lunes mientras conducía un vehículo cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones que afectan a la zona rural de El Portal, en Jerez de la Frontera.
Según han informado fuentes policiales, la agente, de 43 años, estaba adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana (BLSC) de Jerez y formaba parte del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) Jerez 105.
El siniestro se ha producido en la autovía A-4, en sentido Jerez, cuando sufrió un colapso mientras regresaba del dispositivo desplegado por las inundaciones registradas en la zona.
Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de la agente.
La Policía Nacional ha lamentado el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la víctima, destacando su compromiso y dedicación en el servicio público.
- Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
- Alcañices abrirá el centro comercial más grande de la Raya
- Mañueco anuncia un incremento de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y una inversión de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino
- El embalse de Ricobayo roza el lleno: Abierto un aliviadero ante el aumento de las avenidas
- DIRECTO | AD Mérida - Zamora CF: así te contamos el partido (2-0)
- Corta a Gabilondo que esto es gordo': Memoria de uno de los accidentes de tren más impactantes de Zamora