El verdín en las plaquetas de las gafas: por qué aparece y cómo eliminarlo en casa
Si las plaquetas de las gafas tienen manchas verdes, se recomienda limpiarlas con cuidado, pero si presentan grietas o desgaste, la mejor opción es cambiarlas por unas nuevas
Con el uso diario, muchas personas descubren que las plaquetas nasales de sus gafas adquieren un tono verdoso difícil de quitar. Aunque pueda parecer suciedad acumulada, en la mayoría de los casos se trata de un proceso de oxidación provocado por el contacto continuado con el sudor, la humedad y algunos productos cosméticos.
Las plaquetas suelen estar fabricadas con silicona o plástico, pero en su interior incorporan un pequeño núcleo metálico que, con el paso del tiempo, puede reaccionar y generar ese color verde, similar al verdín. Este fenómeno es especialmente frecuente en gafas metálicas o en monturas con varios años de uso.
Cómo eliminar las manchas verdes
La limpieza puede hacerse en casa con métodos sencillos. Se recomienda lavar las gafas con agua tibia y jabón neutro, prestando especial atención a las plaquetas y utilizando un cepillo de dientes de cerdas suaves o un bastoncillo.
Si la mancha persiste, se puede aplicar una pequeña cantidad de bicarbonato mezclado con agua, dejar actuar uno o dos minutos y aclarar bien después.
En los casos más resistentes, un bastoncillo ligeramente humedecido en vinagre blanco o zumo de limón puede ayudar a eliminar el verdín, siempre con mucho cuidado de no tocar la montura ni las lentes y aclarando de inmediato para evitar daños.
Qué no debes hacer
Se desaconseja el uso de alcohol, acetona o productos agresivos, ya que deterioran el material y aceleran la aparición de nuevas manchas.
Si el color verde reaparece con rapidez o la plaqueta presenta grietas, textura pegajosa o signos de desgaste, la solución más eficaz es sustituirlas. Se trata de una pieza económica, y muchas ópticas realizan el cambio de forma gratuita o por un coste mínimo.
