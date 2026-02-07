Masilla adhesiva: el truco casero para limpiar la rejilla del altavoz del móvil de forma segura.

La acumulación de polvo y pelusa en los altavoces del teléfono móvil es una de las causas más frecuentes de que el sonido se escuche bajo o distorsionado con el paso del tiempo. El uso diario, llevar el dispositivo en el bolsillo o apoyarlo en superficies sucias hace que las diminutas rejillas acaben obstruidas, algo que muchos usuarios intentan solucionar con métodos poco recomendables.

Entre los trucos caseros que más se han popularizado en los últimos meses destaca el uso de silicona blanda o masilla adhesiva, una técnica que permite retirar la suciedad sin empujarla hacia el interior del terminal. Se trata de un método sencillo, pero que requiere precaución para evitar daños.

El procedimiento consiste en apagar el móvil y utilizar una pequeña cantidad de masilla adhesiva, siempre limpia y completamente seca. Basta con presionarla suavemente sobre la rejilla del altavoz y retirarla despacio. La suciedad queda adherida al material, permitiendo limpiar la superficie sin introducir objetos ni aplicar líquidos.

Se recomienda evitar en todo caso la silicona líquida o caliente, así como el uso de alfileres, palillos o productos con alcohol, ya que pueden dañar los componentes internos. Tampoco es aconsejable soplar con la boca, ya que la humedad puede agravar el problema.

Si tras la limpieza el sonido continúa siendo deficiente, lo más probable es que la obstrucción esté en el interior del altavoz, en cuyo caso la única solución segura es acudir a un servicio técnico especializado.