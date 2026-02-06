En directo | Segundo día de la borrasca Leonardo en Extremadura: reabre el puente de la Autonomía en Badajoz y se mantienen los desalojos de casas aisladas de Gévora

Once embalses del Tajo tienen abiertas sus compuertas en la provincia de Cáceres

La cuenca del Tajo tiene este viernes 25 presas aliviando agua, once de las cuales están en Extremadura (siete en umbral rojo), y además 20 tramos de ríos, de los que siete están en la provincia cacereña, se encuentran todavía esta mañana a su máximo nivel tras las precipitaciones caídas durante la borrasca 'Leonardo'.

Esta cuenca abrió las compuertas de hasta 15 presas ayer en la provincia de Cáceres y hoy se mantienen desembalsando once, entre ellos uno de los más grandes de España, el embalse de Alcántara. Además, están aliviando las presas de Cedillo, Guijo de Granadilla, Rosarito, Valdeobispo, Jerte, Borbollón, Árrago, Rivera de Gata, Salor y Villar de Plasencia.

La confederación destaca, no obstante, que ha disminuido el desembalse de la presa de Cedillo hacia Portugal en las últimas horas. Este embalse, cuyo titular es la compañía Iberdrola, está soltando 3.900 metros cúbicos por segundo (m³/s) "con tendencia descendente", señala en una nota de prensa.