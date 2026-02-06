La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

Noelia Santos (Córdoba) El nivel del Guadalquivir no para de subir El río Guadalquivir, a su paso por Córdoba capital, no para de crecer. Desde que entrara en la tarde del miércoles en nivel rojo de peligro, establecido esto cuando supera los 2,5 metros de crecida, esa alerta no ha desaparecido. Las lluvias, pero principalmente los aportes de embalses como San Rafael de Navallana o Yeguas, no han hecho más que alimentar al río grande, que ayer por la noche ya superó los cinco metros de crecida sobre la lámina de aguas bajas y que en la mañana de este viernes ya roza los 5,60 metros.

Iván Gil Sánchez reconocerá en helicóptero las zonas afectadas por la borrasca Leonardo en la provincia de Cádiz El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconocerá esta mañana, en helicóptero, las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo en la provincia de Cádiz. Está previsto que a las 12:00h visite el Puesto de Mando Avanzado situado en el municipio de San Roque, para posteriormente realizar una declaración ante los medios de comunicación en el ayuntamiento de esta localidad.

Otra borrasca más Tras una pequeña tregua este viernes en el que las lluvias serán menos abundantes que en días anteriores, mañana llegará al país una nueva borrasca de alto impacto, llamada Marta, que volverá a provocar lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, "en zonas ya muy castigadas por las intensas lluvias de días previos". Así lo ha advertido hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, tras recordar que la nueva borrasca, nombrada por el servicio meteorológico portugués, traerá a España más lluvias, además de temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes.

Miguel Ferrary (Málaga) Una mujer sigue desaparecida El dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en el río Turvilla, entre Sayalonga y Algarrobo, se refuerza este viernes con dos perros traídos desde Madrid y que se incorporan al despliegue desde esta mañana. No son los únicos que forman el dispositivo, que cuenta con varios efectivos de varios cuerpos de la Guardia Civil, bomberos y Protección Civil, así como voluntarios de la zona. Además, cuentan con el apoyo de un dron del grupo Pegaso de la Benemérita.

Los desalojos de Grazalema Los vecinos de Grazalema (Cádiz), que fueron desalojados este jueves por la tarde por las inundaciones que ha provocado en la localidad la borrasca Leonardo, no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según el presidente andaluz, Juanma Moreno. En declaraciones al programa la Mañana de Canal Sur Radio, Moreno ha explicado este viernes que tiene que dejar de llover, algo que parece que no ocurrirá hasta mediados de la próxima semana, y después hay que esperar unos días para saber la evolución de la masa de agua, así que "todo parece indicar que antes de seis o siete días va a ser difícil que puedan volver" a sus casas en Grazalema.

Iván Gil Pedro Sánchez se desplazará a Andalucía para visitar las zonas afectadas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza esta mañana a Andalucía, donde visitará las zonas afectadas por la borrasca Leonardo, según informan fuentes de Moncloa.

Siguen suspendidos en Andalucía los trenes de cercanías, media distancia y alta velocidad Renfe continua este viernes con la suspensión de la circulación de todos los servicios de cercanías de Sevilla, los C1 y C1a de Cádiz y el C2 de Málaga, así como varios de media distancia y de alta velocidad a consecuencia de las fuertes lluvias y el viento por el paso de la borrasca Leonardo en Andalucía. Según ha informado la compañía en un comunicado, en cercanías sigue cancelada la circulación de todos los servicios de Sevilla (las cinco líneas), dos líneas en Cádiz (c1 y C1a) y el C2 de Málaga. La Línea C1 de Málaga circula con normalidad. En media distancia y Avant siguen suprimidos los trenes Algeciras-Antequera AV, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén, Huelva-Sevilla, Granada-Almería y servicios de Proximidad de Córdoba -sin alternativa de servicio por carretera-. Además en el Huelva-Jabug-Zafra se establece servicio alternativo de transporte por carretera.

Galicia en alerta naranja y otras 11 comunidades, en amarilla La borrasca Leonardo mantiene en alerta amarilla (peligro bajo) a once comunidades autónomas por viento, lluvia, temporal marítimo, nieve y/o tormentas, entre ellas la Región de Murcia, a las que se suma Galicia en aviso naranja (riesgo importante) por olas de hasta 7 metros y vientos marinos de 74 kilómetros por hora. En nivel amarillo se encuentran los siguientes territorios: Andalucía, por lluvias, oleaje, viento y tormentas; Aragón, por nevadas; Asturias, Baleares, Cantabria, País Vasco, Canarias y la Ciudad Autónoma de Melilla, por temporal marítimo. Asimismo, Castilla-La Mancha y Cataluña, por viento; y la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y la Ciudad Autónoma de Ceuta, por viento y oleaje. Las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes en el oeste de Galicia y del sistema Central, Estrecho y vertiente oeste de las béticas.

Los cauces del Guadalquivir y Genil, principales preocupaciones en la provincia de Sevilla Los cauces de los ríos Guadalquivir y Genil son las principales preocupaciones en la provincia de Sevilla respecto a posibles inundaciones, según ha destacado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, quien ha señalado que se vigilan especialmente en varios puntos de sus recorridos. En un audio remitido a EFE, Toscano ha señalado que se vigilan especialmente tanto los cauces principales como los arroyos y afluentes en puntos concretos, "donde se espera que la punta o el pico de caudal se produzca bien a lo largo de la jornada de hoy o a lo largo de mañana". La previsión es que, en el caso del Guadalquivir, se trate de "un crecimiento importante progresivo y que pueda ser continuado en el tiempo", ha indicado el subdelegado, quien ha especificado que ayer, cuando "el tiempo dio una pequeña tregua en la mayoría de la provincia", se aprovechó para realizar trabajos de desembalse en aquellos pantanos que se encontraban más al límite, "pero controlando en todo momento para tratar de evitar que generaran las menores afecciones posibles a la población aguas abajo".