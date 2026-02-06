Borrasca Leonardo
Más de 700 viviendas desalojadas en tiempo récord por la crecida del Guadalquivir en Córdoba
Se estima que más de un millar de personas han tenido que abandonar sus hogares
Adrián Ramírez
Más de 700 viviendas han sido desalojadas este jueves en Córdoba capital y su entorno en un operativo desarrollado en tiempo récord, entre primera hora de la tarde y las 18.00 horas, ante el riesgo de inundaciones provocado por la crecida del río Guadalquivir y los arroyos.
Según datos facilitados por la Policía Local esta mañana, el dispositivo de emergencia ya estaba activado con anterioridad y, en torno a las 14.00 horas, se comunicó a los vecinos de los distintos puntos afectados que debían abandonar sus viviendas de manera escalonada. El desalojo se adelantó finalmente ante la previsión de una importante subida del nivel del río a partir de las 20.00 horas.
En total se evacuaron 704 viviendas, de las cuales 524 corresponden a zonas afectadas por la crecida del Guadalquivir: Alcolea (27), Guadalvalle-Altea-San Isidro (166), Fontanar de Quintos (158), Majaneque (120) y las parcelaciones La Forja 1 (35) y La Forja 2 (16). A estas se suman otras 180 viviendas en la urbanización Las Cigüeñas, desalojadas por la crecida del arroyo de La Lancha.
Con estas cifras, se estima que más de un millar de personas han tenido que abandonar sus hogares, a la espera de que se concrete el número definitivo de afectados.
- La ausencia de herederos obliga al Ayuntamiento de Toro a derribar un edificio en ruinas
- La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
- Cómo devolver a tu plumífero su relleno original después del lavado
- El Louvre anuncia que corona de la emperatriz Eugenia, robada en octubre, podrá ser completamente restaurada
- Limpiar las persianas sin desmontarlas: el método sencillo que evita polvo y manchas
- En busca de trabajadores que den continuidad a esta librería de Zamora: su dueña la traspasa por enfermedad
- Primera oleada de desahucios por un fondo buitre en la Vía del Canal de Benavente contra 11 viviendas
- Leonardo deja varias carreteras afectadas por balsas de agua en la provincia