Ventilar la vivienda y usar paños húmedos: los trucos contra el polvo que recomiendan los expertos
La ventilación diaria de la vivienda, junto con el lavado regular de cortinas y fundas, son medidas esenciales para reducir la acumulación de polvo y mantener un ambiente más limpio en el hogar
El polvo es uno de los problemas más comunes en los hogares, especialmente en zonas urbanas y viviendas con poca ventilación. Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a productos costosos para mantener la casa más limpia.
Los paños de microfibra, tu mejor aliado
Uno de los trucos más efectivos consiste en utilizar paños de microfibra ligeramente húmedos al limpiar muebles y superficies. A diferencia de los trapos secos, que tienden a levantar el polvo y esparcirlo por el aire, la humedad permite que las partículas se adhieran al paño, evitando que vuelvan a depositarse.
Además, se recomienda aspirar antes de barrer, o directamente sustituir la escoba por la aspiradora, ya que barrer en seco suele levantar grandes cantidades de polvo. También aconsejan ventilar la vivienda entre 10 y 15 minutos al día, preferiblemente por la mañana, para renovar el aire interior.
Y estos otros elementos serán tu peor enemigo...
Otros focos habituales de acumulación de polvo son las cortinas, alfombras y fundas de cojines, por lo que lavarlas con regularidad ayuda a mantener el ambiente más limpio. En la entrada del hogar, colocar un felpudo y limpiar la suela de los zapatos antes de entrar puede reducir significativamente la cantidad de suciedad que se introduce desde el exterior.
- La ausencia de herederos obliga al Ayuntamiento de Toro a derribar un edificio en ruinas
- El agua gana terreno en la comarca de Benavente y llega a los cascos urbanos
- Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones
- La Diputación de Zamora licita por 150.000 euros el servicio de apoyo en la gestión y control de colonias felinas
- Dos empleadas de Benavente logran retener a un ladrón en plena calle hasta que es detenido por la Guardia Civil
- San Blas, símbolo de identidad y arraigo en el medio rural zamorano
- Hay que mirar' dónde se pisa en la calle: la negativa del Ayuntamiento a pagar un esguince
- ¡Elon, Zamora te da las gracias!