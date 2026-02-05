Ventilar la vivienda y usar paños húmedos: los trucos contra el polvo que recomiendan los expertos.

El polvo es uno de los problemas más comunes en los hogares, especialmente en zonas urbanas y viviendas con poca ventilación. Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a productos costosos para mantener la casa más limpia.

Los paños de microfibra, tu mejor aliado

Uno de los trucos más efectivos consiste en utilizar paños de microfibra ligeramente húmedos al limpiar muebles y superficies. A diferencia de los trapos secos, que tienden a levantar el polvo y esparcirlo por el aire, la humedad permite que las partículas se adhieran al paño, evitando que vuelvan a depositarse.

Además, se recomienda aspirar antes de barrer, o directamente sustituir la escoba por la aspiradora, ya que barrer en seco suele levantar grandes cantidades de polvo. También aconsejan ventilar la vivienda entre 10 y 15 minutos al día, preferiblemente por la mañana, para renovar el aire interior.

Y estos otros elementos serán tu peor enemigo...

Otros focos habituales de acumulación de polvo son las cortinas, alfombras y fundas de cojines, por lo que lavarlas con regularidad ayuda a mantener el ambiente más limpio. En la entrada del hogar, colocar un felpudo y limpiar la suela de los zapatos antes de entrar puede reducir significativamente la cantidad de suciedad que se introduce desde el exterior.