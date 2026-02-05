La retirada de nombres de borrascas en Europa: un fenómeno excepcional

El uso de nombres propios para identificar borrascas en Europa es una práctica relativamente reciente. A diferencia de lo que ocurre con los huracanes, no existe una autoridad internacional única que regule este sistema. Desde 2017, varios servicios meteorológicos nacionales, entre ellos AEMET (España), Météo-France, el Met Office británico o el servicio meteorológico alemán (DWD), acordaron nombrar determinadas borrascas con un objetivo claro: mejorar la comunicación del riesgo y facilitar que la población identifique los episodios meteorológicos más adversos.

Este sistema, sin embargo, tiene una particularidad importante: no existe un protocolo formal y obligatorio para retirar nombres. La decisión no está recogida en ningún reglamento y depende, en la práctica, de acuerdos tácitos entre los servicios meteorológicos europeos.

¿Cuándo se deja de usar un nombre?

Un nombre de borrasca suele retirarse cuando queda fuertemente asociado a un episodio traumático. Los criterios no son técnicos, sino sociales y comunicativos, y suelen coincidir varios factores: víctimas mortales, daños materiales muy elevados y un impacto duradero en la memoria colectiva.

El objetivo es evitar confusiones en el futuro y no banalizar fenómenos meteorológicos que dejaron una huella profunda en la sociedad.

Precedentes en Europa

Aunque no es habitual, Europa cuenta con precedentes claros anteriores a la borrasca Filomena.

Uno de los casos más conocidos es Lothar (1999). Este temporal fue uno de los más devastadores del siglo XX en Europa occidental, con graves efectos en Francia, Alemania y Suiza. Provocó decenas de víctimas mortales y enormes daños forestales y estructurales. Su nombre no volvió a utilizarse.

Otro ejemplo es Kyrill (2007), que afectó a gran parte de Europa central y occidental. Dejó más de 40 fallecidos y cuantiosos daños en infraestructuras. Desde entonces, el nombre desapareció de las listas.

Kyrill' deja más de 30 muertos y daños millonarios en el centro y el norte de Europa. / El Mundo

También destaca Xynthia (2010), especialmente destructiva en Francia, donde causó graves inundaciones costeras y numerosas víctimas. Es uno de los casos más citados de retirada consensuada de un nombre de borrasca.

El "Xynthia" deja 50 muertos en Francia. / Faro de Vigo

En ninguno de estos episodios se anunció oficialmente la retirada del nombre, pero en la práctica dejaron de reutilizarse.

Filomena, un punto de inflexión en España

La borrasca Filomena, en enero de 2021, marcó un antes y un después en España. Sus nevadas históricas afectaron a zonas densamente pobladas, provocaron el colapso del transporte, de numerosos servicios básicos y un fuerte impacto económico. La repercusión social y mediática fue extraordinaria.

Zamora, cubierta por la nieve tras el paso de 'Filomena' en 2021. / José Luis Fernández

Por primera vez, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) asumió de forma explícita que el nombre Filomena no volvería a utilizarse. El episodio se convirtió en un referente cultural y meteorológico, comparable, salvando las distancias, a los grandes huracanes en otras regiones del mundo.

En este sentido, Filomena es el primer nombre de borrasca retirado de manera clara y reconocida en España.

La diferencia con los huracanes

La comparación con los huracanes es inevitable. En su caso, la retirada de nombres está regulada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y se aplica de forma automática cuando el impacto supera determinados umbrales establecidos.

En Europa, con las borrascas, no existe esa obligación normativa. Las decisiones se toman por consenso y sentido común, priorizando el impacto social sobre los criterios estrictamente meteorológicos. Un sistema flexible que, aunque poco frecuente, permite que ciertos nombres pasen a la historia y no regresen a los mapas del tiempo.