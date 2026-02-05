Borrasca Leonardo
Ocho de las diez localidades más lluviosas de España están en Cáceres: casi 60 litros por metro cuadrado
La localidad cacereña de Navalvillar de Ibor ha registrado una de las mayores rachas de viento del país, de 100 kilómetros por hora
La borrasca 'Leonardo' está dejando importantes precipitaciones y fuertes vientos en la región este jueves. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ocho de las diez localidades en las que más lluvias se han registrado hasta las 9.00 horas son extremeñas y todas se ubican en la provincia de Cáceres.
A la cabeza se coloca Tornavacas, donde han caído 57,8 litros por metro cuadrado (mm) hasta las nueve de la mañana. Le siguen Guadalupe (48,8 mm), Piornal (48,6 mm), Garganta la Olla (48,2 mm), Madrigal de la Vera (46,2 mm), Montehermoso (45,2 mm), Torrecilla de los Ángeles (44,6 mm) y Navalmoral de la Mata (44,4 mm).
La lluvia caída estas ocho localidades cacereñas solo están superadas por las registradas en Grazalema (Cádiz), que acumula una precipitación de 65,7 litros por metro cuadrado hasta las 9.00 horas de la mañana, y por la estación de La Covatilla (en Salamanca), con 84 mm de precipitación acumulada.
Asimismo, en los registros de la Aemet también consta una localidad extremeña en el 'top ten' por el viento, tras registrarse rachas de 100 kilómetros por hora en Navalvillar de Ibor, en plena comarca de Los Ibores.
- La ausencia de herederos obliga al Ayuntamiento de Toro a derribar un edificio en ruinas
- Cómo devolver a tu plumífero su relleno original después del lavado
- El agua gana terreno en la comarca de Benavente y llega a los cascos urbanos
- Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones
- La Diputación de Zamora licita por 150.000 euros el servicio de apoyo en la gestión y control de colonias felinas
- Dos empleadas de Benavente logran retener a un ladrón en plena calle hasta que es detenido por la Guardia Civil
- Limpiar las persianas sin desmontarlas: el método sencillo que evita polvo y manchas
- San Blas, símbolo de identidad y arraigo en el medio rural zamorano