Mejoran ligeramente la tasa de pobreza y el riesgo de exclusión en 2025

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social registró en 2025 un nuevo mínimo situándose en el 25,7 por ciento frente al 25,8 del año anterior, en un contexto en el que crecieron los ingresos medios en los hogares un 5,5% y se redujo la población que llega a final de mes con dificultad.

Son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los resultados definitivos del año 2025 (con la renta de 2024) en materia de desigualdad, ingresos, pobreza y exclusión social en España.

En el caso de los menores, el riesgo de pobreza o exclusión baja al 33,9 por ciento desde el 34,7 de 2024, y en los mayores de 65 años del 19,5 al 19,2 por ciento. El ingreso medio por persona alcanzó los 15.620 euros en 2024, un 5,5% superior a la cifra registrada el año anterior.

Pese a que el ingreso medio por persona subió un 5,5% hasta los 15.620 euros en 2024, el 36,4% de los españoles no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos en el año 2025, 0,6 puntos más que un año antes.

En 2025, un 1,4% de la población estaba a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material y social severa, y con baja intensidad en el empleo (el 1,3% el año anterior). Mejoraron dos de los tres componentes de esa tasa: la de pobreza relativa (personas con ingresos inferiores al 60% de la mediana nacional de renta) y el porcentaje de población con carencia material y social severa, mientras que no varió la población con baja intensidad en el empleo.

Suben los ingresos medios, bajan las dificultades

El ingreso medio por persona subió a 15.620 euros, un 5,5% superior al año precedente.

El porcentaje de población que se encontraba en situación de carencia material y social severa -que no puede permitirse gastos imprevistos, una semana de vacaciones o mantener la vivienda a temperatura adecuada- se redujo hasta el 8,1%, frente al 8,3% del año anterior. Manifestó llegar a fin de mes con “mucha dificultad” el 8,5% de la población (0,6 puntos menos que el año anterior). También mejoró el porcentaje de personas que no se pueden permitir vacaciones al menos una semana al año (1,2 puntos inferior), que son una de cada tres, el 32,2%.

Sin embargo, aumentó el porcentaje de las personas que no pueden hacer frente a imprevistos, del 35,8 al 36,4%.

La tasa de pobreza o exclusión social ha marcado una tendencia en general descendente en la última década: 28,8% (2016), 27,5% (2017), 27,3% (2018), 26,2% (2019), 27,8% (2021), 26% (2022), 26,5% (2023), 25,8% (2024) y 25,7% (2025).

Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, a la cabeza

Las tasas AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social más elevadas en 2025 se dieron en Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34%) y Región de Murcia (32,5%). País Vasco (14,7%), Baleares (15,2%) y Navarra (16,5%), presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas.

Respecto a las tasas de riesgo de pobreza relativa, las más elevadas se dieron en Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%) y Extremadura (26,2%); País Vasco (9,3%), Baleares (11,6%) y Navarra (12,3%) presentaron las más bajas.

Atendiendo a las dificultades para llegar a fin de mes, Castilla-La Mancha (12,7%), Murcia (12,1%) y Canarias (11,5%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con “mucha dificultad” en 2025. Las que presentaron los menores porcentajes fueron País Vasco (3,8%), Aragón (4,7%) y Baleares (4,8%).