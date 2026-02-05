Largas filas en Lidl para hacerse con las cortinas que darán un toque elegante a tu hogar y a un precio mucho más barato que en Ikea
Tiene un descuento del 40 por ciento y quedan muy pocas unidades
Benito Domínguez
Las cortinas siempre ayudan a que el hogar tenga un toque elegante. Por eso en Lidl quieren que eleves tu hogar con un set de cortinas con un precio mucho más barato que el que podrías encontrar en Ikea. Así que se formarán largas filas en Lidl para hacerse con una de ellas.
Se trata de un set de cortinas de 135 x 254 centímetros en un tejido semitraslúcido y de caída suave. Y lo mejor de todo es que este set de cortinas protege de las miradas del exterior a la vez que deja pasar la luz.
Está formada por 2 unidades y se pueden colgar de 2 maneras: en barra o en riel. Asimismo, aúnan lo mejor de las dos fibras: la transpirabilidad natural del algodón y la facilidad de lavado del poliéster.
También tienen trabillas para colgarlas fácilmente. Además, están en dos colores, gris y beige, el que mejor te vaya con la decoración de tu hogar.
Importante descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este set de cortinas tiene un importante descuento del 40 por ciento y quedan muy pocas unidades. Su precio de venta recomendado es de 14,99 euros y se queda en 8,99 euros tras aplicarle el descuento en Lidl.
