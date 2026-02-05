Elimina el óxido de tu baño: los tres productos clave y el paso a paso para un resultado perfecto.

Es normal que estés harto de ese cúmulo de óxido que parece no irse nunca. Puede que incluso hayas probado todos los productos del mercado, y, sin embargo, esas manchas siguen en la misma posición que el primer día, dando un aspecto de suciedad a los baños de tu casa que no se corresponde con la realidad. Por ello, es el momento de que sepas que la respuesta a tus problemas no se esconde detrás del producto más caro del mercado, sino en tu casa, haciendo referencia a esa frase tan popular de "si es un perro te muerde".

Tres productos clave

Ponte mano a la obra y hazte con un buen rollo de papel de cocina, un bote de vinagre blanco y otro de bicarbonato. En primer lugar, debes empapar una buena cantidad del papel de cocina en vinagre blanco y colocarlo sobre la zona en la que quieres eliminar el óxido (grifo, azulejos, bañera, WC). Una vez hayas hecho esto, solo tendrás que esperar en torno a 60 minutos y, en el caso de que el óxido sea fuerte, incluso 2 horas. Una vez haya pasado el tiempo, retira el papel y espolvorea sobre la superficie bicarbonato. A continuación, frota con un estropajo suave o, para las zonas más difíciles, con un cepillo de dientes viejo. Por último, aclara la zona con agua y seca.

Consejo extra

En el caso de que la zona oxidada que quieras limpiar se encuentre en el fondo del WC el truco es verter un vaso de vinagre caliente dentro del inodoro. Deja actuar la solución durante toda la noche y frota por la mañana.

Noticias relacionadas

Advertencias

No uses este truco sobre mármol o piedra natural, porque el vinagre los daña.