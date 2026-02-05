La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Aislados unos 40 vecinos de una pedanía de Coín Unos 40 vecinos de la pedanía de la Valenciana de la localidad malagueña de Coín se encuentran incomunicados desde este miércoles tras un desprendimiento a causa de las lluvias en uno de los caminos de acceso que estos ciudadanos empleaban para llegar a sus casas debido al corte previo de la carretera A-366. Fuentes municipales han explicado a EFE que el puente que comunica esta zona rural cayó durante las lluvias de principios de enero, y tras el corte el pasado martes de la A-366 por problemas de inseguridad, los vecinos de La Valenciana tenían dos caminos alternativos: el de Buenavista y la Cuesta de los Frailes, un camino rural que conecta con Alozaina.

Emergencia en Ávila El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, ha declarado la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones (INUNCYL) en la provincia, en una escala que va de cero a tres, ante las predicciones meteorológicas, la información hidrológica y la situación de presas y embalses. Según ha informado en nota de prensa la Delegación territorial, Hernández se encuentra en contacto con la Agencia de Protección Civil, así como con el resto de administraciones, con el objetivo de "coordinar todas las actuaciones que se están llevando a cabo".

Resumen Leonardo continúa este jueves complicando la situación en Andalucía, donde se busca desde anoche a una mujer desaparecida en Sayalonga (Málaga), siguen desalojadas más de 3.500 personas -entre ellas de un pequeño pueblo entero en Granada- y vuelve a no haber clases en las zonas más afectadas de varias provincias. La borrasca mantiene a toda la comunidad con distintos avisos amarillo y naranja por lluvias, fenómenos costeros y especialmente vientos, según la Aemet, que anoche amplió el aviso rojo por precipitaciones en Grazalema (Cádiz) hasta las 3:00 horas de esta pasada madrugada.

Nivel rojo de alerta en el Jarama Las estaciones de medición de caudal del río Jarama de Mejorada-San Fernando y de Puente Titulcia (Ciempozuelos) se mantienen en nivel rojo de alerta por superar el umbral hidrológico, por lo que la Delegación del Gobierno en Madrid pide a los ciudadanos que eviten acercarse al cauce del río. Según ha informado la Delegación en sus redes sociales, la alerta hidrológica que ayer miércoles activó la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) se mantiene en nivel rojo en las estaciones de medición madrileñas de Mejorada-San Fernando y de Puente Titulcia, en Ciempozuelos.

Cierran las compuertas en Triana El Ayuntamiento de Sevilla cerrará por segunda vez en su historia las compuertas del Muro de Defensa para proteger al barrio de Triana de la crecida del Río Guadalquivir, una infraestructura instalada en 2011 que hace que haya un cierre hermético que retiene el agua en caso de que se produzca una crecida peligrosa. Según han informado a EFE fuentes municipales, así se ha decidido por precaución ante la previsión del aumento del caudal del río, activando una medida en el paso inferior del Muro de Defensa que conecta el barrio de Triana con el río Guadalquivir.

1.500 vecinos incomunicados Los 1.500 vecinos del núcleo poblacional de El Secadero en Casares (Málaga) continúan este jueves incomunicados debido a que las carreteras de acceso se encuentran anegadas por el desbordamiento del río Guadiaro, y tampoco disponen de suministro eléctrico. Aunque en las últimas horas ha bajado ligeramente el nivel del río, las carreteras siguen totalmente cerradas al tráfico, por lo que los vecinos de este núcleo siguen aislados, según ha informado el Ayuntamiento.

Renfe suspende varios trenes con origen y destino en Vigo Renfe ha suspendido desde primera hora de este jueves varios trenes con origen y destino en Vigo a causa de las "condiciones meteorológicas adversas y el riesgo de zonas inundables" ha confirmado la compañía ferroviaria y ha constatado EFE. En un comunicado, la empresa pública informa de que no circularán los trenes entre Vigo Urzaiz y Santiago, Vigo Guixar y Santiago, Vigo Guixar-Tui ni los Vigo Guixar–Ourense, "sin posibilidad de transporte alternativo".

En vídeo La Guardia Civil y la UME rescata y evacúa a personas y animales durante la noche. Sara Fernández

Problemas en los trenes La circulación de todos los servicios de cercanías de Sevilla, Cádiz y el C2 de Málaga, así como varios de media distancia y alta velocidad permanece suspendida debido a las lluvias y viento intenso, según ha informado Renfe en un comunicado. En media distancia permanecen suprimidos los trenes Algeciras-Antequera AV, sin alternativa de transporte por carretera; los primeros servicios de los Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba y Huelva-Sevilla, y el de media distancia Córdoba-Jaén mantiene un servicio alternativo de transporte por carretera como consecuencia de las limitaciones de velocidad.