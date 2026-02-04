Trenes con retraso: la OCU explica cómo reclamar y cuánto te deben pagar.

Los trenes con retraso se han convertido en parte del paisaje habitual para miles de viajeros en España. Cancelaciones, incidencias y tiempos de espera que se alargan sin explicación clara. Pero en medio de este caos hay algo que no cambia: tus derechos como pasajero.

Desde la web de la OCU recuerdan que, aunque las compañías puedan revisar su política comercial de puntualidad, no pueden saltarse la normativa europea que protege a los viajeros cuando hay trenes con retraso. Y esa diferencia es clave.

Porque una cosa es que eliminen compromisos comerciales que mejoraban las compensaciones y otra muy distinta que dejen de cumplir lo que exige la ley.

Tus derechos cuando hay trenes con retraso

Según explica la OCU, el Reglamento (UE) 2021/782 establece qué ocurre cuando hay retrasos superiores a 60 minutos o cancelaciones.

En ese caso, el viajero puede elegir entre:

el reembolso íntegro del billete ,

, continuar el viaje lo antes posible por otros medios, o

por otros medios, o viajar otro día en la fecha que elija,

todo ello sin coste adicional.

Y hay un detalle poco conocido: si la compañía no ofrece una alternativa en un plazo de 100 minutos, el pasajero puede organizar por su cuenta el desplazamiento en tren, autobús o autocar y después reclamar el reembolso de esos gastos, siempre que sean necesarios, adecuados y razonables.

La OCU recuerda además que el reintegro del dinero debe realizarse en un máximo de 30 días.

Cuándo deben indemnizar por trenes con retraso

Si el viajero decide continuar el viaje y no solicita el reembolso, puede tener derecho a una indemnización económica.

Siempre según lo que recoge la OCU, si el retraso final es:

de entre 60 y 119 minutos , la compensación mínima es del 25 % del precio del billete ;

, la compensación mínima es del ; de 120 minutos o más, la compensación asciende al 50 %.

Estas son las cuantías mínimas legales. Antes, las políticas comerciales de puntualidad mejoraban estas cifras. Por eso, la OCU señala que, si el billete se compró antes del anuncio de la cancelación de esas políticas, la indemnización podría ser mayor: hasta el 50 % para retrasos de entre 60 y 90 minutos y el 100 % del importe si el retraso es superior.

Cuándo no hay derecho a compensación

La OCU también aclara los supuestos en los que no procede indemnización por trenes con retraso.

No hay derecho si:

el retraso es inferior a 60 minutos ,

, el viajero ya fue informado antes de comprar el billete, o

antes de comprar el billete, o la empresa demuestra que el retraso se debe a circunstancias extraordinarias, culpa del viajero o comportamiento de terceros imposible de evitar.

Aun así, la organización insiste en que no se puede recurrir de forma generalizada a la “fuerza mayor” para evitar pagar compensaciones.

La OCU pide que se cumpla la ley

Desde la OCU defienden que los viajeros no deben pagar las consecuencias del deterioro del servicio ferroviario. Por eso piden que se cumpla la normativa, que se abonen las compensaciones legales y que no se vendan más billetes de los que la infraestructura puede asumir si eso provoca trenes con retraso constantes.

Además, solicitan que Renfe cumpla lo dispuesto en la Ley de Movilidad Sostenible y que Iryo y Ouigo adopten políticas similares de puntualidad.

Porque, como insisten desde la OCU, los trenes con retraso pueden ser habituales. Lo que no puede serlo es que se vulneren los derechos del viajero.