La temporada más imprevisible de ‘Los Gipsy Kings’: las Salazar y los Jiménez regresan.

Dos dinastías que ya son historia de la televisión regresan con más fuerza que nunca. Las Salazar, conocidas como las ‘reinas del brilli-brilli’, y los Jiménez, los ‘reyes del mercadillo’, vuelven a abrir las puertas de su día a día en la novena temporada de ‘Los Gipsy Kings’, que Cuatro estrena este miércoles 4 de febrero a las 23:00 horas.

El programa, producido en colaboración con Beta Entertainment Spain y que cumple diez años de emisión, seguirá muy de cerca los nuevos desafíos personales, familiares y profesionales de ambos clanes. Porque esta vez no solo hay conflictos domésticos y situaciones imprevisibles: también hay cambios vitales que lo alteran todo.

Noemí y Raquel Salazar, por un lado, y el matrimonio formado por Dani y Marisol Jiménez, junto a sus hijas Rebe, Susi y Graciela, vuelven a ser los grandes protagonistas de unas entregas donde el brilli-brilli, los sueños empresariales y las sorpresas familiares marcan el ritmo.

La nueva vida digital de las Salazar

Tras un tiempo alejadas de las cámaras, Noemí y Raquel Salazar regresan mostrando una faceta muy distinta: la del universo digital. Convertidas en influencers consolidadas, madre e hija afrontan una etapa marcada por eventos, creación de contenido y nuevos proyectos.

Noemí ha cumplido su sueño de vivir en una urbanización con piscina, mientras Raquel se ha trasladado con ella y su familia, aunque su negocio sigue en Vallecas, su barrio de siempre. Juntas se afianzan como business women en un terreno muy distinto al que las hizo populares.

Además, Raquel vivirá una transformación personal inesperada tras recibir, según cuenta, «la llamada de Dios», que despierta en ella la necesidad de bautizarse. A este cambio se suma un nuevo reto profesional: abrir su propia brillichurrería. En esta etapa estarán acompañadas por Taty y Camila Guiribitey, youtubers e influencers cubano-estadounidenses que llegan desde Miami para compartir aventuras con ellas.

Los Jiménez crecen por partida doble

En la familia Jiménez, dos noticias marcarán un antes y un después. Graciela, enamorada, presentará a su nuevo novio a sus padres, iniciando una historia con anuncios sorprendentes, momentos de drama y mucho romanticismo.

Por su parte, según explican en Mediaset, Rebeca, embarazada de su segundo hijo, dejará Tenerife para instalarse en Sevilla y vivir esta etapa rodeada de su familia. Allí afrontará sus miedos, la emoción de conocer el sexo del bebé y el momento del parto, un acontecimiento que unirá aún más al clan.

En el primer programa, tras su vuelta de México, la decisión de Rebe de mudarse y la actitud extraña de Graciela alterarán la armonía familiar. La ecografía, la elección de quién custodiará el sobre con el sexo del bebé y la organización de la fiesta gender reveal serán parte central del arranque.

Mientras tanto, Noemí y Raquel, con 1,1 millones y 507.000 seguidores en Instagram respectivamente, compaginan su vida familiar con su actividad como creadoras de contenido, marcada por el glamour y eventos como los Premios Forbes Best Content Creators 2025, mientras Raquel empieza a dar forma a su nueva churrería.