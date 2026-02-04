Sánchez anuncia una regulación para la FP privada similar a la de universidades

El Gobierno ha decidido trasladar a la FP privada la misma regulación que aprobó para las universidades privadas: criterios de apertura mucho más endurecidos con el objetivo de poner coto a los “chiringuitos académicos que se limitan a dar diplomas”. Así lo acaba de anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una jornada sobre FP celebrada en Madrid donde ha concretado que en los próximos meses el Ejecutivo aprobará un real decreto.

“Hay oferta privada excelente y buena. Pero también la hay de mala calidad porque no ofrece prácticas en empresas”, ha resaltado Sánchez tras insistir en que la demanda de FP se ha disparado, pero de manera desigual. La oferta privada ha crecido más del doble que de la pública. “Hay alumnos que tienen que gastar unos 3.000 o 9.000 euros por estudiar un ciclo, es necesario poner orden y equidad en el acceso a la FP. Estudiar es algo que no puede depender de tu lugar de nacimiento o la cuenta corriente de tu familia”, ha concluido el presidente, acompañado de la ministra de Educación y FP, Milagros Tolón.

La FP en centros privados no concertados se ha disparado, efectivamente, en una década. El alumnado matriculado ha aumentado en un 467% (de 39.941 a 226.661) desde el curso 2013-14 en toda España. El crecimiento, sin embargo, es muchísimo más espectacular en Catalunya, donde los alumnos y las alumnas de la FP privada han pasado de ser 8.877 en el curso 2013-14 a 83.893 (curso 2022-23). Es decir, un crecimiento del 845%. Así lo refleja el análisis elaborado por CaixaBank Dualiza en colaboración con Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.

Aunque no ha concretado qué medidas incluirá la nueva normativa, es de suponer que copie el modelo de las universidades, a las que se exige un informe favorable y vinculante de las agencias de calidad, un número mínimo de profesores y alumnos y aval económico. Con toda probabilidad, el real decreto obligará a los centros de FP a incluir formación y prácticas en empresa, la gran virtud de esta formación, muy volcada en el mundo laboral.

A pesar de que Sánchez no lo mencionó expresamente, la modalidad que más ha crecido en los centros privados en la virtual. La matriculación en la FP 'online' -que oficialmente tiene la misma validez académica y profesional que la modalidad presencial- se ha incrementado un 20% desde el curso 2017-2018. Sin embargo, el aumento es desigual si se compara la enseñanza pública y privada. La matriculación en la primera ha crecido apenas un 10% mientras que en la privada no concertada, el porcentaje es del 35%, según un reciente estudio de la federación de Enseñanza de CCOO, que critica el déficit de la oferta pública virtual y “la suplantación de la modalidad presencial”.

El informe de la central sindical alerta ante la privatización general de la oferta de la FP, un proceso en el que tiene un protagonismo indiscutible el incremento específico de la modalidad a distancia, facilitado por la actual ley, aprobada en 2022. Los ciclos formativos de la FP virtual tienen la misma duración que la modalidad presencial (2.000 horas de duración en grado medio y superior) y exigen forzosamente desplazamientos físicos para los exámenes y los módulos de formación en los centros de trabajo.

El presidente ha insistido en que, tras años de injusto desprestigio social y académico, la FP ya dejado de ser un plan B. Entre sus contribuciones está la de reducir el paro juvenil a la mejor cifra desde 2008 y dejar en mínimos históricos el abandono educativo temprano (12,8%), el porcentaje de población de 18 a 24 años que tiene, cómo máximo la ESO y no sigue ningún tipo de educación ni de formación. Sánchez también ha dejado claro que la FP no solo está dirigida a los jóvenes sino a los adultos que quieren reciclarse o darse una segunda oportunidad. A pesar de su actual fortaleza, los ciclos no se libran del abandono temprano. El 41% de los estudiantes de grado básico abandonan los estudios, un porcentaje que va bajando a medida que sube el nivel de la formación. En los ciclos de grado medio, el 30% lo deja y en grado superior, el 18%, según las estadísticas de CaixaBank Dualiza y la Universitat de les Illes Balears.

Gracias a los fondos europeos, la FP ha pasado de recibir 187 millones en 2018 a más de 1.200 en 2025. Sánchez ha calificado de imprescindible "gobernar el éxito" de esta formación, donde actualmente están matriculados más de 1,2 millones de estudiantes con una oferta formativa superior a los 12.000 títulos y una tasa de inserción laboral cercanas al 90%. Gestionar el triunfo de la FP pasa por, según el presidente, evitar que el crecimiento se desordene. De ahí, el empuje del Ministerio de Educación para elaborar el nuevo real decreto y poner coto a la FP privada que carece de calidad.