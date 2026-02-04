Mercados clandestinos de internet: este es el botín más buscado en la ‘dark web’.

En los últimos días, distintos canales han alertado sobre la posible aparición en la dark web de una base de datos con información personal de millones de ciudadanos españoles. La veracidad de esa supuesta filtración aún está siendo investigada y no ha sido confirmada oficialmente, pero el simple rumor ha reavivado una preocupación muy real: cuando los datos personales acaban en mercados clandestinos, el riesgo de fraude y suplantación de identidad se dispara.

La compraventa de información personal en estos entornos ocultos se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad digital. Credenciales de acceso, datos financieros y otra información confidencial circulan por foros y mercados donde los ciberdelincuentes operan con un alto grado de anonimato y utilizan esos datos como materia prima para cometer fraudes, secuestrar cuentas o hacerse pasar por sus víctimas.

«Aunque no todas las informaciones que aparecen en la dark web son necesariamente auténticas, cuando ciertos datos personales reales llegan a estos entornos suele ser solo cuestión de tiempo que se intenten utilizar con fines fraudulentos», advierte Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de ESET España.

Cómo acaban tus datos en la dark web

Existen múltiples vías por las que la información personal puede terminar en manos de ciberdelincuentes. Entre las más habituales, según ESET, se encuentran las brechas de datos en empresas y servicios, los ataques de phishing y el malware diseñado específicamente para robar información desde los dispositivos de los usuarios.

«Una vez comprometidos, estos datos suelen acabar agrupados en paquetes vendidos de forma masiva, que pueden incluir desde identificadores como el DNI o la dirección postal hasta las credenciales de acceso a cuentas bancarias o perfiles completos de usuarios», alerta Albors.

Qué buscan los ciberdelincuentes

Los datos más valiosos para los atacantes son aquellos que permiten suplantar identidades, acceder a cuentas bancarias o realizar transacciones fraudulentas. Información como nombres completos, DNI, números de teléfono, direcciones, datos financieros o cookies de sesión se convierten en herramientas para acceder a cuentas personales o laborales, solicitar productos en nombre de la víctima o lanzar campañas de phishing dirigidas.

«Una filtración de datos no solo tiene un impacto económico, sino también emocional y reputacional. Además, la reutilización de contraseñas amplifica el problema, ya que facilita accesos no autorizados a diferentes servicios», señala Albors.

Si tus datos aparecen en la dark web, actúa rápido

Ante la posibilidad de que información personal o financiera esté siendo comercializada, desde ESET recomiendan actuar con rapidez. Cambiar las contraseñas comprometidas, activar la autenticación multifactor, cerrar sesiones abiertas y revisar los dispositivos vinculados son pasos fundamentales para frenar accesos no autorizados.

También aconsejan contactar con la entidad bancaria para bloquear tarjetas afectadas, vigilar movimientos inusuales y revisar los dispositivos en busca de malware o comportamientos sospechosos que puedan indicar que la información ha sido robada directamente desde el equipo.

Medidas a largo plazo para proteger tu información

Más allá de reaccionar ante un incidente, adoptar buenos hábitos digitales es esencial para reducir la probabilidad de futuras filtraciones. Limitar los datos personales que se comparten en internet, utilizar aplicaciones solo desde tiendas oficiales y mantener actualizado el software son prácticas básicas pero decisivas.

«Ser proactivo en la protección de la información personal es clave para minimizar el impacto de una posible filtración y dificultar que tus datos terminen en manos de actores maliciosos», concluye Josep Albors.