La mejor rutina mañanera si te levantas cansado.

Levantarte con sueño, pasar la mañana arrastrándote y llegar a la tarde de mal humor no es casualidad. Según explican desde la American Heart Association, el problema suele empezar mucho antes de que suene el despertador: en cómo duermes y en cómo arrancas el día.

Tener hábitos de sueño adecuados y una rutina matutina eficaz no es solo cosa de la infancia. Los adultos también pueden beneficiarse —y mucho— de planificar las primeras horas del día, porque la energía con la que empiezas la mañana condiciona todo lo que viene después.

Si no eres de los que saltan de la cama con ganas, estos consejos de la American Heart Association pueden ayudarte a cambiar por completo tu forma de despertar.

La base de todo está en dormir lo suficiente

Para tener una buena mañana, primero hay que tener una buena noche. Los expertos de la American Heart Association recuerdan que los adultos necesitan dormir entre 7 y 9 horas completas cada noche.

No solo importa la cantidad, también el horario. Mantener una hora fija para despertarte ayuda a que el cuerpo y el cerebro mantengan sus ritmos biológicos sincronizados. Cambiar constantemente la hora de levantarte puede alterar esa rutina natural.

Además, no sirve de nada dormir poco entre semana y pensar que se puede “recuperar” el sueño el fin de semana. Dormir bien debe ser un hábito diario para afrontar el día con energía.

Nada de aplazar la alarma y busca la luz

Uno de los errores más comunes al despertar es posponer la alarma varias veces. Según explican, esto solo provoca que te sientas más aturdido cuando finalmente te levantas.

También recomiendan despertarse con luz natural siempre que sea posible. Si no lo es, encender las luces de casa resulta más efectivo que mirar la pantalla del móvil. La luz de la mañana facilita un despertar más rápido y natural.

Y, en lugar de coger el teléfono nada más abrir los ojos, aconsejan ponerse en movimiento. Un paseo matutino, por ejemplo, ayuda a activarse y está relacionado con un mejor descanso nocturno.

Desayuno, mente y tareas difíciles

Tras toda la noche sin comer, el desayuno sigue siendo una comida clave para mantenerse saludable y con energía. Prepararlo la noche anterior puede facilitar mucho este hábito.

También sugieren dedicar unos minutos al bienestar mental nada más empezar el día. Meditación, oración o yoga durante 10 minutos pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad durante horas.

Por último, recomiendan empezar la jornada por las tareas más difíciles. A media mañana, el cerebro suele estar a pleno rendimiento, lo que convierte ese momento en el más adecuado para afrontar lo más complejo.

Incluso proponen poner una alarma para irse a la cama cada noche, como recordatorio para desconectar y asegurar esas 7 a 9 horas de sueño que el cuerpo necesita.