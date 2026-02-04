La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Chaima Laghrissi (Málaga) Se desborda el río Guadalhorce La borrasca Leonardo no da tregua y ya está provocando crecidas en el río Guadalhorce en su cabecera como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas desde la pasada madrugada. En los municipios de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario, el río se ha desbordado en varios puntos, lo que ha activado la vigilancia en la zona. Lea aquí la noticia completa.

La situación en Cádiz Grazalema, la Sierra de Luna y Jimena de la Frontera, todas en la provincia de Cádiz, acumulan precipitaciones de 538,6 litros por metro cuadrado en las últimas doce horas y, junto a San Pablo Buceite, también en la provincia gaditana, son los enclaves donde más lluvia se ha registrado. Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Guadalete y Barbate (Red Hidrosur), consultados por EFE, en Grazalema han caído 238,3 litros, seguida de la Sierra de Luna con 185,5; San Pablo Buceite con 116,7 y Jimena de la Frontera con 114,8.

Jimena (Cádiz), queda incomunicada por carretera El municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz), que está este miércoles en aviso rojo por "peligro extraordinario" de lluvias, se ha quedado incomunicada por carretera debido a la crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, en nivel rojo actualmente, lo que ha provocado que se hayan desalojado a unos 40 vecinos que viven en zonas inundables al estar próximas a sus cauces. Fuentes municipales han indicado a Europa Press que ya el lunes se puso a estos vecinos en preaviso ante la alerta que estaba anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología, y que el martes por la tarde, tras decretar la Junta el desalojo obligatorio, se procedió a su evacuación.

La Alhambra cierra el Generalife y la Alcazaba La Alhambra cierra este miércoles por seguridad ante las previsiones meteorológicas el Generalife y la Alcazaba, así como limita el acceso peatonal a la Cuesta del Rey Chico y al Bosque de Gomérez. El conjunto monumental ha modificado así algunos de sus recorridos ante los efectos de la borrasca Leonardo, que mantiene en aviso naranja a Granada por previsión de abundantes lluvias y en aviso amarillo por fuertes rachas de viento.

Suspendido casi al completo el tráfico ferroviario en Andalucía Gran parte del tráfico ferroviario en Andalucía, tanto en la red de alta velocidad y larga distancia como en los servicios de media distancia y Cercanías, se encuentra suspendido este miércoles debido al paso de la borrasca Leonardo, que dejará importantes precipitaciones y viento. Según ha informado Renfe en un comunicado, se ha tenido que suprimir la circulación de los trenes de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla, y entre Córdoba y Málaga, pudiendo solo garantizar el trayecto entre Madrid y la ciudad califal, así como los servicios de Alvia que conectaban Algeciras y Málaga, Ronda y Antequera, Cádiz y Córdoba -dentro de la ruta hacia Madrid- y Cádiz y Linares -en la ruta hacia Barcelona-.

Municipios inundados en Granada La borrasca Leonardo ya ha provocado inundaciones en varios municipios de la provincia de Granada, como Montillana, Campo Téjar, Huétor Santillán, Beas de Granada, en la venta de Santa Bárbara en Loja y en Benalúa de las Villas. Preocupa la situación en este último municipio, cuyos accesos están cortados, varias personas han quedado atrapadas dentro de sus viviendas y otras han tenido que ser rescatadas del interior de sus vehículos.

En Madrid La Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este miércoles el nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en el tramo entre las localidades de Mejorada del Campo y San Fernando de Henares. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid en su perfil oficial en redes sociales, donde apunta a que hay "niveles elevados" de riesgo en otros puntos de la propia cuenca del Jarama.

La mina de Aznalcóllar Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han levantado durante la madrugada un muro de contención en torno a la balsa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), uno de los puntos en los que están trabajando para prevenir los efectos de la borrasca Leonardo. El contingente desplazado a la localidad sevillana ha trabajado durante la noche colocando centenares de sacos de arena para prevenir posibles filtraciones o desbordamientos, ha informado a EFE la Delegación del Gobierno, mientras mantienen su base en el pabellón municipal de deportes de este municipio.

Rafa Aranda (Sevilla) Grazalema sobrepasa los 201 litros por metro cuadrado Madrugada pasada por agua en toda Andalucía, incluso superando las previsiones. La fuerza con la que la borrasca Leonardo iba a golpear a la comunidad este miércoles obligaba a activar la alerta en todas las provincias e incluso a poner a Cádiz y Málaga en aviso rojo, al esperar lluvias que dejasen 200 litros por metro cuadrado. Sin embargo, según los medidores de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Grazalema se han superado los 201.5 litros en apenas ocho horas, lo que apunta a récord de la localidad gaditana en el acumulado del día. Estos son municipios andaluces donde más ha llovido esta noche.