Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 3 de febero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 3 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 26, 27, 28, 34 y 37 y las estrellas 4 y 9.
El código del Millón ha sido el XPH79542.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Sanabria se prepara para la nieve: dos periodos de aviso entre el 2 y 3 de febrero
- Fallece el presidente que modernizó la Hermandad de la Tercera Caída de Zamora
- GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste
- Las lluvias vuelven a poner en aviso al Tera en Puebla y el Negro en Santa Eulalia
- ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
- El río Órbigo en aviso amarillo a su paso por Santa Cristina de la Polvorosa
- La fiesta de Las Candelas revive la purificación de María en Moraleja del Vino
- La obra del Mecado de Abastos de Zamora se encarecerá en dos millones de euros por el modificado