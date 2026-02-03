El Sergas detecta un brote de viruela del mono con siete casos en A Coruña

La Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó hace cinco meses la emergencia sanitaria internacional por mpox, como se conoce actualmente a la viruela del mono, debido al descenso de casos globales. Sin embargo, se mantiene la vigilancia. También en A Coruña, donde el Sergas detectó, entre el 15 de diciembre y el 25 de enero, un total de siete casos. Y hay dos más en el resto de Galicia. "Lo que nos llama la atención es la incidencia. Durante todo el año pasado tuvimos menos casos que este último mes", explica el jefe de Epidemiología del Sergas, Jesús Prego, que informa de que se trata de "un brote" del que todavía están estudiando su origen.

Ante esta situación, Prego pone el foco en "la vacunación". "Es una medida preventiva para colectivos de riesgo de mpox", indica. Así, se recomienda la vacuna a contactos estrechos de casos confirmados que no hayan pasado la enfermedad, personal sanitario y de laboratorio, personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo y viajeros a zonas endémicas. Los grupos más vulnerables son inmunodeprimidos, mujeres embarazas o menores de 18 años.

En los nueve casos detectados en la comunidad, todos son hombres y, según el Sergas, "la transmisión fue principalmente sexual, asociada a prácticas de riesgo". Prego detalla que "ninguno de ellos ha necesitado hospitalización". En cuanto a los síntomas, señala que "el más característico son las lesiones cutáneas", pero también puede cursar con "fiebre o dolor de cabeza".

Sin casos graves

La rápida detección de nuevos casos es fundamental para cortar las cadenas de transmisión. Por ello, tras la notificación de sospechas o casos confirmados, el Sergas procede a recoger muestras para la confirmación o investigación de la variante a la que pertenece, busca de contactos estrechos para hacer seguimiento y proceder a la vacunación si es necesario e indicaciones de aislamiento e higiene para los casos confirmados. "No tienen que estar ingresados, pero sí tienen que mantener un aislamiento domiciliario. Proteger las lesiones, mantener una buena higiene de manos y evitar contacto íntimo para no transmitir", manifiesta el jefe de Epidemiología, que asegura que "no se han detectado casos graves".

Por ahora, no se ha encontrado un "origen claro" de este nuevo brote de mpox en A Coruña. "Hay un aumento de casos, pero no hay un vínculo claro. Es bastante habitual en las infecciones de transmisión sexual porque es un ámbito muy íntimo", analiza.

El virus mpox tiene dos clados principales. El clado II, originario de África Occidental, fue el que causó el brote mundial de 2022 y sigue siendo la variante predominante fuera de África, mientras que el clado I está asociado a África central y suele cursar cuadros más graves. "No tenemos constancia de que ninguno de los casos detectados en Galicia sea de clado I", puntualiza.