El abandono universitario se concentra en el primer año: un 13,1% deja los estudios y un 9% cambia de grado

El abandono universitario se concentra en el primer año que el estudiante pisa el campus. El 22,1% de los alumnos abandona la titulación en la que se matriculó: un 13,1% deja la universidad y un 9% cambia de carrera. Los campus que más deserciones tienen durante el primer año son los virtuales, 56% en el caso de los públicos y casi el 30% en el caso de los privados. Las universidades públicas presenciales tienen una tasa de abandono superior al de las privadas: 17,6% frente a 15,2%.

Los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura son los que más cambian de carrera, seguidos de los de Ciencias

Así se desprende del informe 2025 de la Fundación CYD, publicado el pasado mes de diciembre como una minuciosa radiografía de la educación superior. Las cifras, correspondientes al curso 2023-2024, demuestran que las mujeres obtienen mejores tasas que los hombres: más de siete puntos porcentuales en rendimiento (número de créditos aprobados) y casi cinco puntos menos en abandono.

Durante la pandemia, se registró un incremento significativo del rendimiento del alumnado universitario y una reducción en el abandono de los estudios. Una vez superado el covid, ambos indicadores han regresado a los niveles previos. “El sistema respondió bien en un contexto de urgencia, pero no ha logrado consolidar mejoras estructurales”, analiza Montse Álvarez, del departamento técnico de CYD. “Para avanzar hacia un modelo más eficaz, sería necesario revisar los sistemas de evaluación, promoviendo metodologías continuas y diversificadas, así como mantener cierta flexibilidad en las modalidades de aprendizaje, incorporando opciones híbridas y tutorías personalizadas, especialmente en el primer año, cuando se concentra el abandono”, concluye la experta.

Las Artes y las Humanidades, seguidas de Ingeniería y Arquitectura, son las áreas que mayor deserción universitaria registran, según ‘Datos y cifras del sistema universitario español’, estadística elaboradora por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura son los que más cambian de carrera, seguidos de los de Ciencias. Por comunidades, Baleares, Asturias y Canarias son las que más abandono registran, seguido de Cantabria. Extremadura y Euskadi son las que menos deserciones tienen mientras que Catalunya está en la media española.

Cambiar de grado

Cambiar de carrera una vez pasado el primer año no es en absoluto equivocarse de elección. Así lo explicó en una entrevista reciente con este diario la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Ángeles Fitó, nueva presidenta de la Associació Catalana d'Universitats Públiques. “No es equivocarse. Es empezar un camino y terminar en otro. La mayoría de personas que trabajamos no estamos ocupadas estrictamente en las salidas profesionales de la carrera que escogimos a los 18 años”, aseguraba. La máxima responsable del campus catalán advertía a las familias de la necesidad de desdramatizar la decisión de la elección del grado una vez terminada la selectividad. “Tampoco me obsesionaría pensando en qué voy a trabajar cuando termine la carrera porque hoy tenemos un mercado muy volátil”, concluía la rectora, reclamando a los futuros estudiantes, eso sí, un análisis consciente para conocer bien los aspectos en los que destacan así como sus habilidades y flaquezas.

“Si no tienes muy clara una vocación, busca carreras más generalistas. Cuando avances en tus estudios, serás capaz de identificar caminos académicos que te seduzcan más. Si nos planteamos un itinerario a lo largo de la vida, puedes dar todas las vueltas que quieras. Moverte de la de la tecnología a las humanidades, empezar un grado y terminar en la FP y de ahí, a un máster. En conclusión: tranquilidad y a empezar por lo que más ilusión te haga y algo que se te dé bien.

Noticias relacionadas

Con el objetivo de incrementar la orientación (uno de los grandes fallos del sistema), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) lanzó un programa bautizado como ‘grado abierto’ para alumnos que han superado la selectividad y que no tienen muy claro qué grado escoger. Se trata de que, el primer año de universidad, se matriculen en varias asignaturas de varias carreras y así puedan picotear y saber qué les atrae más y para qué están más capacitados. Reciben una atención muy personalizada y es imposible hacer grupos muy numerosos, así que el cupo es de 30 alumnos y alumnas