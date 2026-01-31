Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: "Es el gran reto"

La investigación en obesidad está entrando en una nueva etapa. Tras la revolución farmacológica, los expertos ponen ahora el foco en la sostenibilidad de la pérdida de peso y la personalización del tratamiento. Ese es el verdadero reto, dicen. Por eso, se cree que 2026 será un año clave para comprender mejor la biología de la reganancia de peso -el llamado 'efecto rebote- observada tras suspender medicación (fármacos antiobesidad), tratamientos nutricionales (dietas) e incluso cirugía bariátrica, sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el control a largo plazo de la enfermedad.

Es uno de los temas que se han abordado en la jornada 'Periodismo y obesidad: el papel de los medios en una enfermedad compleja', organizada por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), que se celebra en Cuenca. "La tendencia es que la obesidad sea tratada como el cáncer, con medicina de precisión", ha explicado la doctora Ana Belén Crujeiras, directora del grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición y co-coordinadora de la Unidad de Epigenómica en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

"La investigación internacional está centrada en comprender por qué algunos pacientes recuperan peso y otros no, y en desarrollar estrategias que permitan mantener la pérdida de peso de forma sostenida". Por eso, ha añadido, es importante identificar a los pacientes más susceptibles a la hora de reganar ese peso.

Una herramienta potente

Como aclara la también vocal de SEEDO, los nuevos fármacos son una herramienta potente, pero no definitiva. En palabras de la doctora Crujeiras, el futuro pasa por personalizar tratamientos y actuar sobre la biología de la enfermedad, ajustando el tratamiento al perfil biológico de cada paciente.

En concreto, entre otras muchas más líneas de trabajo, se están investigando biomarcadores predictivos, terapias epigenéticas o reprogramación metabólica, porque el objetivo ya no es solo perder peso, sino mantenerlo sin luchar contra el cuerpo. "La reprogramación metabólica y las terapias epigenéticas serán la próxima gran revolución terapéutica", asegura la experta en Epigenómica.

Los nuevos enfoques buscan evitar que el cuerpo active mecanismos de defensa tras perder peso con la meta final de mantener el peso perdido sin necesidad de tratamientos continuos

La investigación combina genómica, epigenómica, transcriptómica, metabolómica, microbioma, fenotipado metabólico y exposoma, ha detallado. Los nuevos enfoques buscan modificar la actividad de genes implicados en el almacenamiento de grasa (reprogramación epigenética), reducir la inflamación crónica del tejido adiposo, reequilibrar la comunicación intestino‑cerebro y evitar que el cuerpo active mecanismos de defensa tras perder peso con la meta final de mantener el peso perdido sin necesidad de tratamientos continuos.

Los nuevos fármacos

Porque, en materia de medicamentos, 2026 traerá fármacos marcados por las "4P". Serán más potentes, más precisos, más populares y más preventivos. Así lo ha asegurado el doctor Cristóbal Morales, responsable de la Unidad de Salud Metabólica, Diabetes y Obesidad en el Hospital Vithas Sevilla y vocal de la SEEDO.

"Los fármacos antiobesidad no son la solución final, es el inicio de la solución", enfatiza el doctor Cristóbal Morales

"Los fármacos antiobesidad no son la solución final, es el inicio de la solución", enfatiza el especialista cuando se refiere a una serie de novedades farmacológicas que han revolucionado el tratamiento de la obesidad. Así, se han consensuado una serie de recomendaciones de expertos para el manejo de la obesidad con terapias basadas en GLP-1, donde se tienen en cuenta, tanto consideraciones nutricionales como de actividad física: con prescripción individualizada y adaptada, entrenamiento de fuerza, y un enfoque gradual. El doctor Morales ha insistido: "Hay que ir mucho más allá del peso".

La doctora Sharona Azriel, del Servicio de Endocrinología y Nutrición Hospital Universitario Infanta Sofía (Madrid) y secretaria general de SEEDO, concluyó que "la prescripción farmacológica en obesidad debe ser efectiva, segura y duradera: debemos pasar de una medicina basada en la evidencia a una medicina basada en la persona".