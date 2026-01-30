El truco del arroz: la forma casera más eficaz para limpiar botellas de gimnasio
El truco del arroz con jabón se presenta como una solución casera, sencilla y efectiva para limpiar las botellas reutilizables y eliminar residuos y olores
Mantener limpias las botellas reutilizables del gimnasio se ha convertido en una preocupación frecuente entre deportistas, especialmente por la acumulación de residuos y malos olores. Ante esto, un método casero está ganando popularidad por su efectividad y facilidad: el truco del arroz con jabón.
La técnica consiste en colocar una cucharada de arroz crudo dentro de la botella, añadir agua tibia hasta la mitad y agregar unas gotas de jabón lavavajillas. Posteriormente, se recomienda cerrar bien la tapa y agitar con fuerza durante 30 a 60 segundos, permitiendo que el arroz actúe como una especie de “cepillo” natural que alcanza el fondo y las paredes internas.
Una vez realizado el movimiento, se debe enjuagar cuidadosamente y dejar secar la botella boca abajo, lo cual ayuda a evitar humedad y nuevos olores.
Además, para casos en los que el olor sea más fuerte, se sugiere añadir un chorrito de vinagre, un ingrediente conocido por sus propiedades desinfectantes y desodorizantes.
Se recomienda adaptar la limpieza al tipo de material, ya sea plástico, metal o termo, para prolongar la vida útil del recipiente y garantizar un uso higiénico durante la actividad física.
