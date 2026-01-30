El truco del arroz: la forma casera más eficaz para limpiar botellas de gimnasio

Mantener limpias las botellas reutilizables del gimnasio se ha convertido en una preocupación frecuente entre deportistas, especialmente por la acumulación de residuos y malos olores. Ante esto, un método casero está ganando popularidad por su efectividad y facilidad: el truco del arroz con jabón.

La técnica consiste en colocar una cucharada de arroz crudo dentro de la botella, añadir agua tibia hasta la mitad y agregar unas gotas de jabón lavavajillas. Posteriormente, se recomienda cerrar bien la tapa y agitar con fuerza durante 30 a 60 segundos, permitiendo que el arroz actúe como una especie de “cepillo” natural que alcanza el fondo y las paredes internas.

Una vez realizado el movimiento, se debe enjuagar cuidadosamente y dejar secar la botella boca abajo, lo cual ayuda a evitar humedad y nuevos olores.

Además, para casos en los que el olor sea más fuerte, se sugiere añadir un chorrito de vinagre, un ingrediente conocido por sus propiedades desinfectantes y desodorizantes.

Noticias relacionadas

Se recomienda adaptar la limpieza al tipo de material, ya sea plástico, metal o termo, para prolongar la vida útil del recipiente y garantizar un uso higiénico durante la actividad física.