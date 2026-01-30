Una técnica “en seco” ayuda a eliminar malos olores, grasa y suciedad sin dañar el material.

En el mundo de los trucos del hogar, un método sencillo y económico se está convirtiendo en el favorito de muchas personas: la limpieza en seco con bicarbonato de sodio, ideal para lavar bolsos de tela o con mal olor sin necesidad de mojarlos completamente.

Esta técnica destaca por su eficacia, ya que el bicarbonato absorbe la grasa, elimina olores acumulados y refresca el interior del bolso, evitando el desgaste que pueden causar el agua y los detergentes fuertes.

El procedimiento recomendado consiste en vaciar el bolso y sacudirlo para retirar polvo o migas. Luego se debe espolvorear bicarbonato de sodio en el interior (y en el exterior si se trata de tela) y dejarlo actuar durante toda la noche. Al día siguiente, basta con aspirar o sacudir el producto. En caso de manchas persistentes, se aconseja pasar un paño húmedo con jabón neutro, frotando con suavidad.

Además, este método puede adaptarse según el material del bolso, como cuero, polipiel o ante, recomendando siempre utilizar técnicas específicas para evitar daños.