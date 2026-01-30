Una técnica “en seco” ayuda a eliminar malos olores, grasa y suciedad sin dañar el material
Además de limpiar y eliminar olores, el bicarbonato de sodio ayuda a refrescar los bolsos de tela, evitando el uso de agua y detergentes fuertes que podrían dañarlos
En el mundo de los trucos del hogar, un método sencillo y económico se está convirtiendo en el favorito de muchas personas: la limpieza en seco con bicarbonato de sodio, ideal para lavar bolsos de tela o con mal olor sin necesidad de mojarlos completamente.
Esta técnica destaca por su eficacia, ya que el bicarbonato absorbe la grasa, elimina olores acumulados y refresca el interior del bolso, evitando el desgaste que pueden causar el agua y los detergentes fuertes.
El procedimiento recomendado consiste en vaciar el bolso y sacudirlo para retirar polvo o migas. Luego se debe espolvorear bicarbonato de sodio en el interior (y en el exterior si se trata de tela) y dejarlo actuar durante toda la noche. Al día siguiente, basta con aspirar o sacudir el producto. En caso de manchas persistentes, se aconseja pasar un paño húmedo con jabón neutro, frotando con suavidad.
Además, este método puede adaptarse según el material del bolso, como cuero, polipiel o ante, recomendando siempre utilizar técnicas específicas para evitar daños.
- Las poblaciones de ciervos comienzan a recuperarse en la Reserva Regional de Caza 'Sierra de la Culebra
- Una ambulancia que trasladaba a pacientes de Galicia a Madrid, atrapada en la nieve en Zamora
- ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
- Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
- Las deficiencias de drenaje en obras de Zamora recién terminadas que destapa la borrasca Kristin
- GALERÍA | El campo indignado: los tractores toman el centro de Zamora en protesta contra Mercosur
- Agricultores de Zamora en lucha: más de 300 tractores y las patatas por el suelo expresan la indignación del campo
- La madre de Benavente sancionada por recoger a su hijo discapacitado: 'Me multó porque le dio la gana