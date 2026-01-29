El truco del bicarbonato y la lavadora: cómo dejar los estuches escolares impecables
Antes de lavar los estuches en la lavadora, es fundamental vaciarlos, sacudir la suciedad y tratar las manchas visibles con un cepillo y detergente líquido
Los estuches escolares suelen acumular migas, restos de goma, manchas de tinta y ese típico “olor a colegio” que cuesta eliminar. Sin embargo, un truco rápido y eficaz se está convirtiendo en el favorito de muchas familias para dejarlos como nuevos, especialmente cuando son de tela.
El método más recomendado es el conocido como “truco del bicarbonato y la lavadora”, ideal para una limpieza profunda sin complicaciones.
Así se aplica paso a paso
- Primero, se debe vaciar completamente el estuche y sacudirlo para eliminar restos de virutas, migas o suciedad.
- Las manchas visibles se tratan frotando con un cepillo de dientes viejo y un poco de detergente líquido.
- Para eliminar malos olores, se recomienda espolvorear una cucharada de bicarbonato tanto por dentro como por fuera.
- Después, el estuche se coloca en una bolsa de lavado o dentro de una funda de almohada y se lava en la lavadora con un programa corto y agua fría.
- Finalmente, se deja secar al aire, evitando la secadora, ya que el calor puede deformar cremalleras o partes plásticas.
Alternativa sin lavadora
Para quienes prefieren una opción más rápida, también existe un método manual: mezclar agua tibia, jabón neutro y un chorrito de vinagre, frotar con el cepillo y aclarar con un paño húmedo.
Según quienes lo han probado, este truco funciona especialmente bien contra manchas de tinta, restos de rotulador y olores intensos, dejando el estuche limpio y listo para volver al aula.
