El truco del bicarbonato y la lavadora: cómo dejar los estuches escolares impecables.

Los estuches escolares suelen acumular migas, restos de goma, manchas de tinta y ese típico “olor a colegio” que cuesta eliminar. Sin embargo, un truco rápido y eficaz se está convirtiendo en el favorito de muchas familias para dejarlos como nuevos, especialmente cuando son de tela.

El método más recomendado es el conocido como “truco del bicarbonato y la lavadora”, ideal para una limpieza profunda sin complicaciones.

Así se aplica paso a paso

Primero, se debe vaciar completamente el estuche y sacudirlo para eliminar restos de virutas, migas o suciedad. Las manchas visibles se tratan frotando con un cepillo de dientes viejo y un poco de detergente líquido. Para eliminar malos olores, se recomienda espolvorear una cucharada de bicarbonato tanto por dentro como por fuera. Después, el estuche se coloca en una bolsa de lavado o dentro de una funda de almohada y se lava en la lavadora con un programa corto y agua fría. Finalmente, se deja secar al aire, evitando la secadora, ya que el calor puede deformar cremalleras o partes plásticas.

Alternativa sin lavadora

Para quienes prefieren una opción más rápida, también existe un método manual: mezclar agua tibia, jabón neutro y un chorrito de vinagre, frotar con el cepillo y aclarar con un paño húmedo.

Según quienes lo han probado, este truco funciona especialmente bien contra manchas de tinta, restos de rotulador y olores intensos, dejando el estuche limpio y listo para volver al aula.