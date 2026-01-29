Un esquiador muerto y otro ingresado en la uci tras un alud fuera de pistas en el Pirineo aragonés

Otra trágica avalancha de nieve en el Pirineo aragonés deja el sexto montañero muerto en un mes. Un esquiador zaragozano de 25 años ha muerto y otro joven de Guadalajara permanece en la uci del hospital Miguel Servet tras un alud en la cara norte del pico Cibollés (2.749 metros), en una zona fuera de pistas de la estación de esquí de Cerler. Sobre las 12.40 horas, el 112 ha derivado el aviso a la Guardia Civil, que ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montañana (Greim) de Benasque, además de la Unidad Aérea de Huesca y de un helicóptero del 112. Han sido los mismos compañeros de los accidentados quienes ha dado la voz de alarma el mediodía de este 29 de enero, pues el grupo estaba formado por cinco personas que practicaban esquí y snowboard.

Sobre el terreno han estado trabajando ocho componentes del Greim de Benasque, además del guía canino de este mismo Greim, al que se también se ha sumado el guía canino del Greim de Panticosa. Antes de las 14.00 horas ya se habían rescatado los dos cuerpos, por lo que en ese momento se ha activado el conocido como protocolo de hipotermia, a través del cual los servicios sanitarios han iniciado las maniobras de reanimación. Por eso los esfuerzos se han volcado en su atención médica, aunque se ha certificado el fallecimiento de uno de ellos mientras que su compañero ha sido trasladado en helicóptero al hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Imagen del alud de este jueves en Cerler /

A su llegada ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos (uci) con "pronóstico reservado", según han informado fuentes del Gobierno de Aragón. En el caso de este joven de Guadalajara de 22 años, había sido trasladado previamente en helicóptero hasta el parking de Ampriu, en la estación de esquí de Cerler. Hasta allí también se ha trasladado el cuerpo de su compañero cuando lo ha localizado el guía canino del Greim de Benasque. Al certificarse su defunción ha sido derivado a la helisuperficie de Benasque, y ha sido allí donde ha sido transferido a los servicios funerarios.

Riesgo de aludes

Son unos días en los que la cordillera pirenaica se encuentra en una situación nivológica muy desfavorable, con nieve profunda en todas las cotas y orientaciones y la presencia de numerosas placas de viento, gruesas y extensas, lo que eleva de forma significativa el peligro de aludes. Según los técnicos, estaba prevista para hoy una actividad de aludes intensa, con avalanchas medianas y grandes, tanto de nieve seca como húmeda en función de la altitud.

El Boletín de Peligro de Aludes (BPA) había rebajado este jueves el nivel de riesgo al 3 tras elevarlo el pasado martes al 4, pero ha mantenido la alerta de cara a los próximos días. Y es que el nivel de riesgo continúa muy alto debido a la combinación de nevadas, lluvias y una atmósfera muy activa que están impidiendo que la nieva se estabilice. A todos estos factores se suman los fuertes vientos que han formado nuevas placas.

Sobre los peligros que entraña la montaña se ha pronunciado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, a la hora de pedir "la máxima precaución" en la práctica de estas actividades deportivas. "Esquiar siempre dentro de las pistas de la estación de esquí, pedir que no se salga fuera y que si se hace esquí de travesía se hagasiempre con las máximas medidas de seguridad y con el mejor equipamiento posible, sobre todo estos días que va a nevar más y que va a estar más insegura la capa de nieve", ha aconsejado Bermúdez de Castro, a quien se ha sumado el presidente Jorge Azcón en su cuenta de X (antes Twitter) para trasladar su pésame a los familiares y amigos del fallecido.

Noticias relacionadas

Redacción

En total seis personas han fallecido por avalanchas en el Pirineo aragonés a lo largo del último mes, las tres primeras hace justo un mes, el 29 de diciembre de 2025, cuando un alud sorprendió al divulgador Jorge García Dihinx, a su exposa Natalia Román y al irundarra Eneko Arrastua en el picto Tablato (Panticosa). Solo 48 horas después, la tarde del 31 de diciembre, un profesor universitario de nombre Ángel Javier Sánchez moría en una avalancha de nieve en el entorno de la Punta del Cau (Bielsa). Y el pasado 18 de enero murió un joven de Huelva de 26 años que practicaba snowboard fue de pistas en la estación de Cerler. Allí, y en las mismas condiciones, se ha contabilizado este jueves la sexta víctima mortal.