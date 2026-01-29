La clínica dental de Valencia donde fue atendida la niña de 6 años fallecida tras un tratamiento reabrirá «en pocos días»

La clínica dental privada de Alzira (Valencia) en la que fue atendida la niña de 6 años que falleció el jueves 20 de noviembre reabrirá sus puertas "en pocos días". Así lo han confirmado fuentes de la propia clínica a Levante-EMV. Las mismas señalan que "técnicos de la Conselleria de Sanidad acudieron durante la mañana de ayer para realizar las últimas inspecciones". "Nos han dicho que es cuestión de días que podamos volver a abrir. La verdad es que esperamos que sea pronto", añadían.

El local cerró tras el fallecimiento de la menor y la hospitalización de otra niña que también acudió a esta clínica. Como informó este diario, otra pequeña de 4 años que acudió a la clínica también tuvo que ser atendida esa misma tarde -y en una diferencia de menos de dos horas- en el hospital de la Ribera, al que llegó con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. La menor también había recibido tratamiento en la misma clínica dental ese día y fue evacuada en un SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, aunque fue dada de alta a los diez días y se ha recuperado progresivamente en su vivienda.

Tras ambos casos, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad abrió un expediente informativo y ordenó suspender cautelarmente la actividad en la clínica, aunque, tras las últimas revisiones por parte de Sanidad, reabrirá en poco tiempo. El Juzgado de Instrucción nº 5 de Alzira también abrió diligencias previas para investigar la muerte de la menor y las lesiones de la otra niña.

La Policía Nacional registró la clínica y detuvo al anestesista, que sedó a las dos menores, por homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y delitos contra la salud pública, así como por hurto de fármacos en el hospital público donde trabajaba. Finalmente fue puesto en libertad con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer de forma periódica ante el juzgado. A pesar de que el Ministerio Público solicitaba su ingreso en prisión provisional, la jueza de Alzira considera que actualmente no se dan las condiciones para dictar dicha medida al no apreciarse riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, según informan fuentes del TSJCV.

Por su parte, la dueña de la clínica también fue detenida como presunta autora de delitos contra la salud pública y omisión del deber de socorro, aunque fue puesta en libertad a la espera de la citación.

Noticias relacionadas

Sanidad decidió analizar todas las sedaciones infantiles practicadas por el anestesista investigado, ya que se había abierto una investigación semanas después de estos dos casos para analizar si las complicaciones que sufrió otra niña que fue atendida en una clínica de Paterna podrían estar relacionadas con la mala praxis de este.