Aprende a limpiar tu teclado: el sencillo truco del gel casero que arrasa.

Mantener limpio el teclado del ordenador es una tarea que muchas personas suelen posponer. Sin embargo, con el uso diario es muy común que entre las teclas se acumulen polvo, migas y suciedad. Para quienes buscan una solución rápida y sencilla, se ha popularizado un truco casero muy eficaz: el “gel limpiador casero”, similar al slime.

Este método destaca porque permite eliminar la suciedad de las zonas más difíciles, especialmente entre las teclas, sin necesidad de desmontar el teclado ni utilizar herramientas especiales.

¿Cómo funciona el gel limpiador?

El truco consiste en preparar una masa tipo gel con ingredientes básicos que normalmente se tienen en casa:

1 cucharada de cola blanca

1 cucharada de agua

Un poco de bicarbonato

1 o 2 gotas de lavavajillas

Una vez mezclados, se obtiene una masa flexible que se presiona suavemente sobre el teclado. Al retirarla, el gel arrastra la suciedad acumulada en las ranuras, dejando el teclado visiblemente más limpio.

Paso previo imprescindible

Antes de aplicarlo, se recomienda apagar el ordenador y, si es posible, desconectarlo para evitar cualquier problema. Además, es importante que el gel quede consistente y nunca líquido, para impedir que se cuele en el interior del teclado.

Una solución práctica para el día a día

Quienes han probado este método aseguran que es una alternativa útil para mantener el teclado limpio de forma rápida, especialmente en hogares donde se come cerca del ordenador o en espacios de estudio y trabajo donde el teclado se utiliza durante horas.