En Vilanova de Bellpuig
Una persona atrapada tras el derrumbe de una casa en Lleida
Los bomberos han podido liberar a otro de los atrapados, después de que su vivienda, situada en el municipio de Vilanova de Bellpuig, sufriera un "colapso estructural"
EP
LLEIDA
Una persona todavía se encuentra atrapada en los escombros de una casa con planta baja y dos plantas superiores que se ha derrumbado tras un "colapso estructural" este miércoles en Vilanova de Bellpuig (Lleida) sobre las 6.18 horas.
Los Bombers han asegurado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press que ya han podido liberar a otro de los dos atrapados.
Han añadido que siguen trabajando para liberar a la segunda persona junto al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
- Hartos de que las vacas campen a sus anchas': una veintena de vecinos de un pueblo denuncian al mismo ganadero
- La zamorana Josefa Hernández cumple 100 años
- Los mayores cada vez más protegidos en Zamora: estas son las cifras del Plan Mayor de Seguridad y la Operación IDOSO
- Un cocinero zamorano, reconocido como el mejor de la comunidad
- A la venta 15 viviendas okupadas en Zamora, siete de ellas en la capital
- Estado actual de las carreteras en Sanabria tras la nevada de este martes
- Nace en Fuentesaúco la Universidad Popular La Guareña: Las claves de un proyecto pionero y con vocación de continuidad