La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España

Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla estarán en aviso naranja o amarillo por precipitaciones, rachas de viento u oleaje

El paso de la borrasca Kristin, en imágenes

El paso de la borrasca Kristin, en imágenes

SALAMANCA, 28/01/2026.- Varios viandantes caminan por Salamanca durante una nevada este miércoles. EFE/ JM García / JM GARCÍA / EFE

Antonio Romero

Sarai Vázquez

El aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por el paso de la borrasca Kristin sigue activo hasta este jueves por precipitaciones generalizadas en la península y Baleares, que podrán ir acompañadas de forma local de tormenta y granizo, y rachas muy fuertes de viento e incluso huracanado en las sierras del extremo sureste.

Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla estarán en aviso naranja o amarillo por precipitaciones, rachas de viento u oleaje.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias sobre la borrasca Kristin.

