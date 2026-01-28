En Directo
Minuto a minuto
La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla estarán en aviso naranja o amarillo por precipitaciones, rachas de viento u oleaje
El aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por el paso de la borrasca Kristin sigue activo hasta este jueves por precipitaciones generalizadas en la península y Baleares, que podrán ir acompañadas de forma local de tormenta y granizo, y rachas muy fuertes de viento e incluso huracanado en las sierras del extremo sureste.
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla estarán en aviso naranja o amarillo por precipitaciones, rachas de viento u oleaje.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias sobre la borrasca Kristin.
Andalucía supera las 3.500 incidencias y evacúa a 10 personas
Andalucía ha registrado 3.541 emergencias coordinadas desde el inicio del episodio meteorológico el pasado martes, con el paso de las borrascas 'Joseph' y 'Kristin', de las cuales 600 se han producido este jueves. Entre las incidencias más destacadas se encuentra un desprendimiento de ladera en Pinos Puente (Granada), ocurrido a las 16,53 horas en la calle Vereda de la Alameda, que ha obligado al desalojo de una decena de personas ante el riesgo de caída de grandes rocas sobre las viviendas.
Así lo ha detallado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en una nota, con información proporcionada por la Guardia Civil. Cádiz es la provincia con mayor número de avisos, con 795 incidencias coordinadas, seguida de Sevilla (654), Jaén (487), Granada (424), Málaga (345), Almería (366), Córdoba (289) y Huelva (180).
La Guardia Civil rescata en una lancha a varias mascotas tras las inundaciones en Jerez de la Frontera
Los desalojados en Jerez (Cádiz) ascienden a 650
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que se ha alcanzado la cifra de 650 personas desalojadas como consecuencia de las borrascas que afectan a Jerez de la Frontera. Aunque la situación "sigue siendo compleja", especialmente en los entornos gaditanos del Campo de Gibraltar, el río Guadarranque y la propia Jerez, Sanz ha subrayado que "no ha empeorado". En cuanto a la provincia de Jaén, el consejero ha señalado que el escenario "es más favorable", ya que "el riesgo está disminuyendo".
Estas declaraciones las ha realizado en una comparecencia ante los medios previa a la reunión mantenida en el Puesto de Mando Avanzado instalado en la localidad jerezana, después de que este jueves se activara el nivel 2 del Plan de Emergencia Municipal. Asimismo, ha señalado que numerosas infraestructuras de la provincia de Cádiz se han visto afectadas, especialmente en municipios como Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Castellar, entre otros.
El temporal afectada a 78 carreteras
El temporal de nieve y lluvia que azota la Península afecta a las 19.30 horas de este jueves a un total de 78 carreteras, todas ellas de la red secundaria, de las que 16 están cerradas a la circulación por la nieve y 35 por inundaciones.
Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las zonas más afectadas por el temporal de nieve siguen siendo Aragón (especialmente, la provincia de Teruel), Asturias, Castilla y León y las provincias andaluzas de Almería y Granada.
'Kristin' elevó un 31% los percances en carretera en España y un 92% en Madrid durante la Nevada
La borrasca 'Kristin' elevó un 31% el número de expedientes abiertos por percance en carretera este miércoles, en comparación con el mismo día de la semana anterior, y un 92% en la Comunidad de Madrid.
Así lo revelan los datos operativos registrados por el Real Automóvil Club de España (RACE) durante la jornada del miércoles 28 de enero, que reflejan el impacto directo de la borrasca 'Kristin' en la siniestralidad en carretera.
El temporal obliga a suspender varios servicios ferroviarios en Galicia y Renfe prepara alternativas
Renfe habilitará este jueves alternativas por carretera ante la suspensión en Galicia de varios servicios a causa del temporal, que mantiene una nueva jornada de avisos meteorológicos (de carácter amarillo y naranja), fundamentalmente por los fuertes vientos.
Fuentes de Renfe han trasladado a Europa Press que los servicios que se prestarán por carretera serán en relación a las suspensiones de la línea de A Coruña-Ferrol, en la que se verán afectados los servicios con salida a las 18.32 y a las 23.05; y en Ferrol-Coruña, con salidas a las 17.41 y a las 20.36.
Emergencias gestiona más de 100 incidentes en Baleares por la borrasca 'Kristin', la mayoría en Ibiza
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha gestionado un total de 109 incidentes entre las 12.00 horas del miércoles y las 06.00 horas de este jueves ante los efectos de la borrasca 'Kristin'. Según han informado desde Emergencias, la mayoría de incidentes han ocurrido en Ibiza, un total de 65, mientras que 30 han sido en Mallorca y 14 en Formentera. Entre las incidencias en todas las Islas, 25 han sido caídas de árboles, 18 desprendimientos de riesgo; 22 por caídas de árboles en la calzada; 15 desprendimientos de elementos urbanos; nueve por obstáculos líquidos en la calzada y seis inundaciones en la vía pública.
El río Guadalquivir alcanza el nivel rojo a su paso por Lora del Río (Sevilla)
El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, ha confirmado este jueves que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha elevado a rojo el nivel del río Guadalquivir al paso por la localidad. El caudal del río ha superado los 32 metros sobre el nivel del mar y en torno a 1.500 metros cúbicos por segundo al paso por el municipio. "Seguimos monitoreando la situación, seguimos intentando adelantarnos a los acontecimientos en cuanto a la crecida del río", ha afirmado el alcalde El Ayuntamiento mantiene activado el plan territorial de emergencia en fase de preemergencia. "Los sistemas que se han puesto de defensa han funcionado en tanto en cuanto la urbanización Al Andalus, que está en la zona más baja del interior del municipio, todavía no ha tenido influencia por la subida del río", ha señalado Enamorado. "Creemos que puede estar la situación controlada sin tener una afección directa a los vecinos, pero desde luego nos preocupa mucho qué es lo que está por venir, principalmente para la semana próxima en la que se han anunciado bastantes lluvias en toda Andalucía", ha apuntado el alcalde que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la precaución. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado este jueves que también permanece en nivel rojo el río Genil-Judio, dentro del término municipal de Écija, "fuera del casco urbano, lo que reduce el riesgo directo para la población", ha destacado sobre una situación que, "aunque permanece controlada, necesita aún de nuestra vigilancia".
La consejera de Educación extremeña asegura que la decisión de suspender las clases "salvó muchas vidas"
La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha recalcado que la decisión de la Junta de Extremadura de suspender las clases este pasado miércoles debido a la alerta meteorológica por la borrasca 'Kristin' "ha salvado muchas vidas", debido a los daños que se han registrado en numerosos colegios e institutos de la región, donde se han registrado 24 incidencias reseñables. Vaquera ha visitado este jueves el IES El Brocense en Cáceres, uno de los centros afectados por la caída de un gran árbol que provocó el derrumbe de un muro del recinto educativo, además de otros daños registrados en Don Benito, donde se cayó el vallado justo a la hora de comenzar las clases, y otras incidencias en más de una veintena de centros educativos. "Se han salvado muchas vidas y no estoy exagerando", ha recalcado la consejera que ha añadido que "se tomó la decisión, a lo mejor la menos popular, pero la más acertada". En este sentido, ha recordado las palabras del consejero de Presidencia, Abel Bautista, de que "hay que actuar en función de cómo van viniendo los acontecimientos".
Los efectos de la borrasca Kristin provocan que 900 vecinos de la provincia de Sevilla continúen sin luz
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha ofrecido este jueves una actualización sobre la situación de las infraestructuras de la provincia tras los efectos del temporal que, aunque remitido, "continúa generando incidencias puntuales en diferentes puntos de la provincia". Por ello, ha pedido "prudencia" a la ciudadanía mientras dure el aviso meteorológico. Entre las incidencias más destacadas, ha indicado que en torno a 900 usuarios de la red de Endesa continúan sin suministro de luz. El subdelegado ha destacado algunas situaciones que aún requieren atención como en el municipio de El Madroño, "donde persisten dificultades y se han instalado grupos electrógenos para paliar la falta de suministro". Toscano ha señalado que, en estos momentos, solo permanece activo un corte total, correspondiente a la SE-4104, en el término municipal de Alcolea del Río, una incidencia que "ya se arrastraba de la jornada anterior". El subdelegado ha señalado que, aunque en algunas vías aún pueden presentarse dificultades puntuales, "la red ha experimentado una mejoría generalizada respecto al día de ayer".
- Las poblaciones de ciervos comienzan a recuperarse en la Reserva Regional de Caza 'Sierra de la Culebra
- Una ambulancia que trasladaba a pacientes de Galicia a Madrid, atrapada en la nieve en Zamora
- ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
- Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
- Las deficiencias de drenaje en obras de Zamora recién terminadas que destapa la borrasca Kristin
- GALERÍA | El campo indignado: los tractores toman el centro de Zamora en protesta contra Mercosur
- Agricultores de Zamora en lucha: más de 300 tractores y las patatas por el suelo expresan la indignación del campo
- La madre de Benavente sancionada por recoger a su hijo discapacitado: 'Me multó porque le dio la gana