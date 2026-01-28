La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España

El río Guadalquivir alcanza el nivel rojo a su paso por Lora del Río (Sevilla)

El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, ha confirmado este jueves que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha elevado a rojo el nivel del río Guadalquivir al paso por la localidad. El caudal del río ha superado los 32 metros sobre el nivel del mar y en torno a 1.500 metros cúbicos por segundo al paso por el municipio. "Seguimos monitoreando la situación, seguimos intentando adelantarnos a los acontecimientos en cuanto a la crecida del río", ha afirmado el alcalde El Ayuntamiento mantiene activado el plan territorial de emergencia en fase de preemergencia. "Los sistemas que se han puesto de defensa han funcionado en tanto en cuanto la urbanización Al Andalus, que está en la zona más baja del interior del municipio, todavía no ha tenido influencia por la subida del río", ha señalado Enamorado. "Creemos que puede estar la situación controlada sin tener una afección directa a los vecinos, pero desde luego nos preocupa mucho qué es lo que está por venir, principalmente para la semana próxima en la que se han anunciado bastantes lluvias en toda Andalucía", ha apuntado el alcalde que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la precaución. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado este jueves que también permanece en nivel rojo el río Genil-Judio, dentro del término municipal de Écija, "fuera del casco urbano, lo que reduce el riesgo directo para la población", ha destacado sobre una situación que, "aunque permanece controlada, necesita aún de nuestra vigilancia".