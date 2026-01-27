Se reduce la brecha digital: ocho de cada diez sénior usa internet para acceder al banco, informarse o comprar

Cada año hay un millón más de séniors que usan internet con frecuencia. La brecha digital se reduce cada vez más, de forma que ocho de cada diez españoles mayores de 55 años son activos digitales, un total de 13,3 millones de personas, según el VI Barómetro del Consumidor Digital, presentado este martes y elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre.

Cuando se publicó la primera edición de la encuesta, en el 2020, el número de séniors que usaban internet era de nueve millones, es decir, ha crecido en cinco años del 57% al 80% de la población mayor de 55 años. El incremento se produce en todas las franjas de edad, pero se percibe una especie de tope a partir de los 84 años, dado que entre los mayores de esa edad solo el 17% de las personas navega con asiduidad, al menos cinco días por la semana. En la franja de 75 a 84 años el porcentaje es más del doble: son plenamente digitales el 42%. Y entre 65 y 74 años, el 75%, y entre 55 y 64 años el 89,5%.

La mayoría indica que no le supone ningún freno la tecnología ni la mayor equipación tecnológica de los vehículos de cara a su conducción

Casi nueve de cada diez usan internet para consultar y hacer operaciones con el banco, un 86% para informarse a través de los medios de comunicación online, un 81% para comprar, un 72% para ver contenidos audiovisuales a través de plataformas y un 68% para reservar entradas, restaurantes o viajes. Asimismo, cuatro de cada diez usan herramientas basadas en Inteligencia Artificial o asistentes como Siri o Alexa y un 46% paga con el móvil. Asimismo, la mayoría indica que no le supone ningún freno la tecnología ni la mayor equipación tecnológica de los vehículos de cara a su conducción.

El barómetro incluye tendencias detectadas por Google, como su mayor gusto por el bricolage, el mundo de la cocina, la lectura y las noticias políticas. Asimismo demuestran una afinidad superior a la media por las películas y contenidos televisivos familiares.

Viajes y ocio

Asimismo, la encuesta, que desde hace seis ediciones permite conocer un poco más de cerca los hábitos de los más de 16,7 millones de españoles que superan los 55 años y ha sido efectuada con 2.260 entrevistas, muestra como, mayoritariamente, la población sénior tiene vivienda en propiedad y, por tanto, una situación económica desahogada (aunque hay excepciones), ve el futuro con optimismo y vive el presente lo mejor que puede.

Casi el 80% planea viajar durante 2026, incluido un 72% de los que tienen 70 años o más, un porcentaje que crece año a año

Así, más de 13,3 millones, es decir, el 79% planean viajar durante 2026, incluido un 72% de los que tienen 70 años o más. Y el porcentaje de los interesados en viajar crece año a año. En 2022 eran el 72% y en esta edición, correspondiente al 2025, el 79%. Asimismo, tres de cada diez planean hacer viajes internacionales (el 33% por Europa y el 11% por otros continentes). Asimismo, más de 12,1 millones de séniors participan de forma variada del ocio cultural, es decir, un 72%, sobre todo los que tienen un mayor nivel formativo.

De hecho, confiesan que podrían gastar menos en alimentación, bebidas, ocio o viajes, pero creen que esto último implicaría perder calidad de vida y no están dispuestos, por lo que prevén gastar más en estos ámbitos en 2026. En este sentido, llama la atención que priorizan más el gasto en ocio y en cultura que en vestido o calzado. Así, por detrás de la alimentación o los gastos en vivienda o suministros, en tercer lugar se sitúa su inversión en ocio, viajes o cultura (que ha crecido del 23% al 30% en un año), por encima del gasto en ropa o medicamentos.

El 52% ha ayudado económicamente a su familia o allegados en el último año, frente a un 43% en 2021

Solidaridad

Aún así, cada vez más séniors ayudan económicamente a su familia, principalmente a sus hijos. En concreto, un 52% ha servido de sustento económico, en alguna circunstancia, a algún miembro de su entorno en el último año, frente a un 43% en 2021. Incluso, si les tocase la lotería, indican que destinarían el premio a ayudar a sus familiares. "Este dato demuestra que es una cohorte de edad profundamente solidaria", ha indicado Iñaki Ortega, doctor en economía y codirector del informe.

Mientras que Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics, ha incidido en que el estudio demuestra que la generación silver "lejos de tener una actitud de que a mí a partir de ahora que me ayuden y me cuiden, son personas que quieren cuidar y seguir ayudando a sus hijos y sus nietos. Son un soporte imprescindible para las familias".