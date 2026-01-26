"Las casualidades ferroviarias que vivimos se revelan demasiado sospechosas"

La Generalitat, en aras de unos mezquinos intereses políticos y financieros que nunca han tenido nada que ver con el interés general, han tomado como rehén a la ciudadanía catalana. Impidiéndole un derecho básico, el de la seguridad y movilidad ciudadana, suspendiendo la circulación de los trenes de Rodalies (no así del AVE, fuera de sus apetencias competenciales).

Esa misma seguridad esgrimida en comunicados distantes que no han ofrecido a los maquinistas, cuyas movilizaciones y legítima protesta intentan ahora instrumentalizar mientras los denuncian por la vía judicial. Vivimos unos momentos luctuosos, casi insoportables como sociedad, en los que las casualidades se revelan ya demasiado sospechosas, como la laminación de derechos de un colectivo tras otro, el empeoramiento de todos los servicios públicos y la amenaza que supone la clase política para los derechos, bienestar e integridad física de la ciudadanía.