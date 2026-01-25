ArcelorMittal pide una investigación independiente al margen de especulaciones

La multinacional siderúrgica ArcelorMittal ha advertido este domingo de que dadas las numerosas causas posibles del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) es "fundamental" que se permita que la investigación independiente se lleve a cabo al margen de especulaciones, "que no ayudarían a las personas afectadas ni a la integridad del proceso".

En un comunicado, la empresa, que asegura comprender el deseo de que se obtengan respuestas inmediatas, subraya que todo el acero suministrado para vías ferroviarias se somete a rigurosas pruebas de calidad y aboga por la necesidad de examinar "todas y cada una de las posibles causas".

ArcelorMittal reitera además su voluntad de colaborar con la investigación en todos los aspectos que resulten precisos y, como empresa colaboradora desde hace años con los ferrocarriles españoles, afirma haber recibido la noticia del trágico accidente del 18 de enero con pesar y siendo conscientes del dolor y la consternación que ha provocado a numerosas personas.

Como fabricante del carril de la vía en la que se produjo el siniestro, ArcelorMittal asegura mantenerse en contacto con las autoridades españolas, a las que ha transmitido su disposición para colaborar de manera plena y transparente con la investigación independiente y muestra sus sinceras condolencias a las familias que han perdido a alguno de sus seres queridos y a las personas que resultaron heridas en el accidente.

La multinacional siderúrgica, que en España fabrica ese producto en su factoría de Gijón, se ha pronunciado así después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aportara más certificados para demostrar que el carril donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) tiene su certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones necesarias.

A través de la red social X, Puente ha realizado una primera publicación para asegurar que el carril roto donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo es una vía nueva, aportando fotos y un certificado que, según él, así lo demuestran.

Puente respondía así a un artículo que tacha de "un bulo como una catedral" publicado este domingo en portada por el diario El Mundo, en el cual se afirma que la zona en la que descarriló el tren Iryo es un punto de unión entre material nuevo y vías sin renovar desde 1989.

En su segundo mensaje, el ministro dice: "les informo, antes de que lo pregunten", que el carril en cuestión tiene su certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones químicas, mecánicas, metalográficas, de ecuación predictiva, de dureza y de choque e impacto.

Puente explica que todas estas comprobaciones son obligatorias para estos materiales antes de su puesta en servicio, como lo demuestran los certificados del fabricante que incluye en su mensaje.

El accidente de Adamuz, en el norte de Córdoba, dejó 45 muertos y más de 100 heridos cuando un tren de la compañía Iryo descarriló y provocó la colisión con otro tren Renfe Alvia que iba en sentido contrario.