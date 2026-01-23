CONSUMO
Las restricciones de tráfico empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras
EFE
La patronal de supermercados Asedas ha alertado de que las restricciones de tráfico establecidas por la DGT están empezando a provocar el desabastecimiento en los supermercados ante el paro "preventivo" de todo el tráfico de camiones en la meseta norte, según han informado fuentes de la patronal.
Desde esta noche, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia.
De acuerdo a sus datos, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.
Según Asedas, esto ha provocado que haya cientos de camiones "embolsados" en las carreteras y las plataformas "paralizadas", lo que ha empezado a provocar el desabastecimiento en los supermercados, por lo que han pedido que se actúe como de costumbre.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fin de semana continuará activo el aviso rojo (riesgo extraordinario) en el litoral de Galicia, el naranja (riesgo importante) en Asturias, Cantabria y País Vasco, y el amarillo en Andalucía, Baleares y Ciudad de Ceuta.
- El accidente de trenes toca el corazón de un pueblecito de Zamora: Agustín Fadón, el camarero del Alvia y última víctima localizada, es de origen sayagués
- Regresa la nieve a cotas muy bajas en Castilla y León por la borrasca Ingrid
- Cambios en las procesiones de Zamora por Las Edades del Hombre
- Descubre el nuevo pueblo de Castilla y León que ha entrado en la red de 'Los pueblos más bonitos de España': está al norte de Burgos y cuenta con un castillo medieval
- Ya se conoce el Plan de Caza de la Sierra de la Culebra para la temporada 2026-2027
- San Antonio regresa a la iglesia de uno de los pueblos más pequeños de Zamora
- La remolacha, bajo presión por Mercosur y por la caída del precio del azúcar
- El eclipse solar dispara las reservas en la provincia de Zamora en el mes de agosto