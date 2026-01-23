Incidencia ferroviaria
La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
El incidente se ha registrado entre Villa del Río y Montoro
María Roso
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de una nueva incidencia en las vías ferroviarias de la provincia con la suspensión de la circulación entre Villa del Río y Montoro, en la línea que une Córdoba con Jaén, debido a la caída de un muro por la acumulación de lluvia en la zona a causa del temporal Ingrid.
La incidencia se registró a las 03.47 horas de este viernes 23 de enero en el tramo Córdoba - Linares-Baeza, y Adif está trabajando para solucionarla en la mayor brevedad posible.
- El accidente de trenes toca el corazón de un pueblecito de Zamora: Agustín Fadón, el camarero del Alvia y última víctima localizada, es de origen sayagués
- Regresa la nieve a cotas muy bajas en Castilla y León por la borrasca Ingrid
- Cambios en las procesiones de Zamora por Las Edades del Hombre
- Descubre el nuevo pueblo de Castilla y León que ha entrado en la red de 'Los pueblos más bonitos de España': está al norte de Burgos y cuenta con un castillo medieval
- Ya se conoce el Plan de Caza de la Sierra de la Culebra para la temporada 2026-2027
- San Antonio regresa a la iglesia de uno de los pueblos más pequeños de Zamora
- La remolacha, bajo presión por Mercosur y por la caída del precio del azúcar
- El eclipse solar dispara las reservas en la provincia de Zamora en el mes de agosto