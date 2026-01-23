Otra borrasca deja gran parte de España en alerta por nieve, viento y oleaje

Galicia está este viernes en alerta roja (peligro extraordinario) por temporal marítimo, ante la previsión de olas de hasta 9 metros, a la que se suman otras trece comunidades con avisos de nivel naranja (riesgo importante) y amarillo (peligro bajo) por temporal marítimo, nevadas y/o fuertes vientos. Galicia, además de por oleaje en alerta roja, está en aviso por nevadas -aunque en nivel naranja- según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

Asturias está asimismo en naranja por oleaje y en amarillo por nevadas. Cantabria y País Vasco se encuentran en naranja por temporal marítimo, y Castilla y León mantiene este nivel de alerta por nevadas, y además está en amarillo por viento. A estos territorios se suman en aviso amarillo los siguientes: Andalucía (viento, oleaje y nieve); Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra, por nevadas; Baleares, por oleaje; región de Murcia, por viento; La Rioja, por viento y nieve, y la ciudad autónoma de Ceuta, por viento y oleaje.

Olas de hasta 9 metros

En la costa gallega, en alerta roja, zonas como A Coruña y el Miño en Pontevedra registrarán olas que podrán alcanzar 9 metros por vientos marinos de hasta 100 kilómetros por hora. El resto del Cantábrico está en alerta naranja por temporal marítimo, con olas de 5 a 7 metros en el litoral asturiano, el cántabro y el vasco.

Se prevé que el tiempo siga marcado por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid con un temporal atlántico asociado. Habrá precipitaciones generalizadas, con los mayores acumulados en Galicia y entorno del Estrecho, donde podrán ser fuertes y persistentes.

Una masa de aire polar hará descender la cota de nieve, desde aproximadamente los 1.000/1.300 metros a 600/800 metros en las mitades norte y oeste peninsulares y del entorno de los 1.400-1.700 metros a 1.000-1.300m en el sureste, incluso pudiendo descender de los 500 metros en Galicia.

La nieve, protagonista

Es probable que las nevadas afecten, además de a zonas montañosas, a Galicia, la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenáico, esperándose también en otras montañas del tercio oriental peninsular sin descartar zonas de la meseta sur. Los mayores acumulados se esperan en Galicia y meseta norte. Se prevén acumulaciones de más de 20 centímetros en 24 horas en Sanabria (Zamora) a partir de 1.000 metros bajando a 800 y en cualquier cota por la noche, lo que ha activado la alerta naranja.

Asimismo, se registrarán esos espesores en la cordillera cantábrica de León. También en la montaña de Ourense, en nivel naranja de riesgo, con esos niveles de nieve a partir de 600 metros bajando hasta 400-500 al final del día. También en nivel naranja, se superarán los 10 centímetros en 24 horas de nieve, en el noroeste de Ourense desde los 400-500 metros al final del día o en el interior de Pontevedra, con probabilidad de ventiscas. Nevará con espesores de más de 5 centímetros en 24 horas en la meseta de Salamanca, Segovia o de Soria a partir de 600-700 metros por la noche.

En la sierra de Madrid, en nivel amarillo, se acumularán más de 10 centímetros de nieve en 24 horas por encima de 1.000 metros, pero la cota podría descender temporalmente hasta 700.

Soplarán además rachas muy fuertes de viento en Galicia, montañas del norte, Estrecho, Alborán, Baleares y amplias zonas del tercio este peninsular. Los vientos serán de hasta 80 kilómetros por hora en la cordillera cantábrica y la Ibérica de Burgos y de La Rioja, o en el litoral gaditano y el Estrecho de Cádiz.