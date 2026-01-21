Tragedia en Córdoba
Localizan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero ha escapado
Una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña
efe
Un guarda de campo ha localizado al perro Boro, desaparecido en el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), pero aún no ha podido ser capturado porque ha escapado cuando intentaban cogerlo.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA, una organización en defensa de los animales, han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña, pero sin éxito.
Esta misma tarde, un guarda de campo lo ha visto bordeando la alambrada en la zona cero del accidente, pero al intentar cogerlo, ha escapado monte a través.
La fuerte lluvia impide proseguir la búsqueda de este perro, ya famoso por las llamadas que su dueña ha hecho para su localización. Mañana lo intentarán otra vez.
