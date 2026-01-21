Descarrilamientos y choques frontales y contra finales de vía: cuatro muertos en accidentes de tren en 10 años en Cataluña

El accidente de Gelida (Barcelona) es el cuarto que registra víctimas mortales en la red ferroviaria de Cataluña en la última década. Un tren de la línea R4 chocó este martes por la tarde-noche con un muro desprendido sobre la vía y causó un muerto y 37 heridos. Hace siete años, en febrero de 2019, la maquinista de un convoy murió en el choque frontal entre dos trenes en el municipio de Castellgalí, entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa (Bages), y pocos meses antes, en noviembre de 2018, otra persona perdió la vida en el descarrilamiento de otro tren en el pueblo de Vacarisses (Vallès Occidental). Los tres siniestros ocurrieron en la red de Rodalies, mientras que FGC registró otro cuando un maquinista murió en un choque en la estación de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

En conjunto, la red ferroviaria catalana contabiliza una decena de incidentes con heridos o fallecidos desde 2016 –dejando al margen los atropellos–, con cuatro muertos y cientos de heridos de diversa consideración. En la gran mayoría de los casos, los trenes implicados en los incidentes fueron de la red de Rodalies.

El 8 de febrero de 2019, la maquinista de un convoy murió en el choque frontal entre dos trenes en Castellgalí, entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa (Bages). Se trataba de un tren regional de la LR12 y un R4. Uno de los dos trenes circulaba por la vía equivocada y lo hizo en sentido contrario, en un tramo por el que circulaba otro convoy. Hubo 108 víctimas, 19 de ellas graves. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Transportes determinó que la causa fue una configuración errónea de agujas. Esto dio lugar a una concatenación de errores humanos y del sistema, que no detectaron el fallo.

Unos meses antes, el 20 de noviembre de 2018, una persona perdió la vida y otras 49 resultaron heridas en el descarrilamiento de un tren en Vacarisses (Vallès Occidental). El convoy chocó contra unas rocas que habían caído en las vías por las intensas lluvias de los días previos al accidente. La misma comisión determinó una causa diferente: el mantenimiento de la infraestructura, ya que el muro que cedió estaba degradado.

En la última década, la red de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) también vivió un siniestro mortal cuando, en mayo de 2022, un maquinista murió y 9 personas fueron hospitalizadas en un choque en la estación de Sant Boi de Llobregat entre un de mercancías que descarriló y un tren de pasajeros. El siniestro fue el primero con víctimas mortales en FGC desde que la Generalitat gestiona el servicio, y la compañía emitió un informe señalando que el maquinista del tren de mercancías había circulado con exceso de velocidad y omitiendo algunas señales.

Más allá de los siniestros mortales, la red de Rodalies también ha registrado otros accidentes que han dejado heridos en la última década. Uno de los más recientes, el alcance de dos trenes en la estación de Rodalies de Montcada i Reixac-Manresa el 7 de diciembre de 2022, con 150 heridos leves y 5 de poca gravedad.

Ese mismo año, en Vila-seca, el choque frontal entre dos trenes –uno de pasajeros y otro de mercancías– dejó seis heridos graves, 16 leves y siete contusionados. Una investigación del Ministerio de Transportes determinó que el incidente fue provocado por “una falta de ajuste” de los frenos después de una operación de mantenimiento “extraordinaria”.

Dos años antes, en junio de 2020, un convoy de la R1 en Mataró no frenó a tiempo durante la maniobra de estacionamiento y chocó contra la barrera de final de vía, dejando 16 heridos leves. La misma circunstancia se produjo en un tren de la R2 Sud en la Estación de Francia en julio de 2017, con 56 heridos.