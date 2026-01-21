Andalucía inicia en Fitur una presencia marcada por el luto

Las señales de luto y las muestras de solidaridad hacia las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) han estado omnipresentes en el inicio de la presencia de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Fitur 2026 ha dado comienzo este miércoles, como cada año por estas fechas iniciáticas, en el reciento feria de IFEMA de la capital de España. Y, tras la tragedia acaecida el pasado domingo, un sentido minuto de silencio suplió cualquier atisbo de fastos inaugurales en el pabellón de Andalucía en esta cita clave de la industria turística nacional, que se prolongará durante toda esta semana.

Era la primera jornada de la 46 edición de la feria, las banderas ondeaban a media asta -al tratarse del segundo día de luto oficial decretado tras la tragedia ferroviaria- y, al ser el lugar elegido para el minuto de silencio por las 43 víctimas, el pabellón de Andalucía se vio envuelto por altas dosis de simbolismo y un ambiente de recogimiento.

En el pabellón 5 del recinto ferial, dónde se encuentra Andalucía, se ha colocado un libro de condolencias y hasta allí se desplazaron para ofrecer sus muestras de afectos numerosos profesionales y personalidades, entre ellas el ministro de Industria, Jordi Hereu.

Tras comenzar este miércoles, la feria será inaugurada este jueves oficialmente con la tradicional visita de los Reyes de España. Eso sí, tras el accidente de trenes de Adamuz, se han cancelado numerosos actos institucionales y muchas de las actividades paralelas de corte más festivo, de modo que la actividad estrictamente profesional y empresarial es la que se apoderará su desarrollo. Incluso, muchos de los políticos que iban a acudir a Madrid estos días han decidido no hacerlo en señal de luto.

El stand de Huelva

Además, como epicentro que remite al dolor y a la conmoción se ha erigido el stand de Huelva, la provincia a la que se dirigía el Alvia que impactó contra el tren Iryo descarrilado. En homenaje a los onubenses fallecidos, la Diputación de Huelva decidió dejar sin actividad su stand en señal de duelo. Y así se corrobora allí ante los crespones negros o numerosas velas encendidas como elementos de tributo y respeto.

La decisión de dejarlo sin ninguna actividad fue justificada por el propio presidente de la Diputación, David Toscano, al señalar que "la conmoción es generalizada en todo el territorio y que la respuesta debía estar a la altura del sufrimiento de muchas familias onubenses, así como del sentir de los municipios que forman parte activa de la promoción del destino Huelva".

Sin agenda institucional

El hecho de que Andalucía acuda sin agenda institucional y solo mantenga sus actividades estrictamente profesionales, tras cancelar las visitas previstas del presidente Juanma Moreno o de algunos consejeros, fue referido en sus redes sociales por el consejero de Turismo, Arturo Bernal: "Hoy, como consejero de Turismo, tenía previsto estar en Ifema Madrid abriendo las puertas del pabellón de Andalucía en la inauguración de FITUR. Un espacio desde el que íbamos a mostrar al mundo una tierra líder, abierta y referente. Pero el terrible accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) nos ha dejado rotos de dolor. Ante una tragedia así, no había duda: decidimos suspender toda nuestra agenda institucional. Lo verdaderamente urgente era y es estar al lado de las familias de las víctimas y de todos los afectados", insistió.

Igualmente, a la vez que subrayaba que "el objetivo permanece intacto", Bernal aseguraba que "Andalucía ha demostrado quién es cuando más se la necesita" y "sin renunciar a su vocación de liderazgo, ha dado una lección de humanidad, cercanía y compromiso".

"Esa Andalucía solidaria se refleja en la ejemplar respuesta de los vecinos de Adamuz y en cada andaluz que ha tendido su mano con generosidad. En medio del dolor, nuestra tierra ha respondido unida, con eficacia y con corazón. Una solidaridad que nos emociona y que representa ese Orgullo Andaluz que cada día reivindicamos", indicó.

Igualmente, Bernal recalcó que en Fitur no se inauguraba un pabellón, sino que se mostraba "algo mucho más importante: el corazón de un pueblo entregado a quienes más lo necesitan". "Así hemos querido recordarlo también en Madrid", concluyó sin perder de vista la puesta de largo marcada por el luto que ha llevado a cabo la comunidad autónoma en el evento turístico de Madrid.