PACMA pide autorización urgente para rescatar al perro desaparecido tras el choque de trenes en Adamuz

El Partido Animalista PACMA ha solicitado este martes de forma urgente a la Guardia Civil de Córdoba y al Ministerio del Interior que autoricen el acceso de un equipo especializado para rescatar con vida a Boro, el perro de una familia malagueña desaparecido tras el choque de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo.

La petición ha sido remitida por el presidente nacional de la formación, Javier Luna, ante la preocupación por el estado del animal, que viajaba con su familia en uno de los vagones descarrilados del tren de la compañía Iryo. Según la información recabada por PACMA, el perro ha sido visto con vida en las inmediaciones del lugar del accidente, donde deambula en una zona de alto riesgo, tanto para su integridad como para la seguridad del entorno.

Una mujer embarazada, en la UCI

Desde el partido animalista explican que la familia de Boro continúa buscándolo sin descanso en los límites del perímetro de seguridad establecido tras el siniestro, mientras uno de sus miembros permanece ingresado en la UCI como consecuencia del accidente ferroviario.

PACMA advierte de que la falta de autorización para el acceso de rescatistas especializados está impidiendo una intervención que podría resultar decisiva para salvar la vida del animal y evitar “una tragedia añadida” a las ya derivadas del choque de trenes. Por este motivo, la formación ha solicitado formalmente que la Guardia Civil permita el acceso urgente de un equipo profesional de rescate animal al entorno próximo al accidente.

Rescate Animal del Sur

En concreto, PACMA propone que la actuación sea realizada por Rescate Animal del Sur, junto a un rescatista especializado, con el objetivo de proceder a la localización, captura segura y rescate de Boro, utilizando medios técnicos adecuados y garantizando la seguridad de todos los implicados.

El Partido Animalista PACMA subraya que se trata de una intervención estrictamente humanitaria, coordinada y profesional, que no interferiría en ningún caso con las labores de investigación y seguridad que continúan desarrollándose en la zona del accidente ferroviario de Adamuz.