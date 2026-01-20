Accidente
La caída de un muro provoca el descarrilamiento de un tren en Barcelona y causa al menos 15 heridos
El accidente ha tenido lugar en la línea R4 de Rodalies, entre los municipios de Gelida y Martorell
Jose Real
Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía, entre Gelida y Martorell, en Barcelona.
El accidente ha provocado 15 heridos de diversa consideración, entre ellos el maquinista. No se han registrado víctimas mortales. Los servicios de emergencia están atendiendo en estos momentos a los afectados y trabajan para rescatar a algunas personas que han quedado atrapadas en el interior del convoy.
A consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. Se ha activado el plan Ferrocat en fase de alerta y se han movilizado 11 ambulancias, además de efectivos de los Bombers.
Desde Rodalies se ha informado de que los trenes pueden quedar detenidos y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se aproximan al tramo afectado. La circulación continúa interrumpida mientras se trabaja en la resolución de la incidencia.
Noticia en ampliación.
