Accidente de tren en Adamuz (Córdoba): qué sabemos y qué no sabemos del descarrilamiento de un Iryo que ha causado 39 muertos

Una tragedia ferroviaria a la altura de Adamuz, provincia de Córdoba, ha dejado, de momento, una cuarentena de muertos y un centenar de heridos. A continuación, una pieza para aclarar qué sabemos y qué no sabemos del accidente.

🔴 ¿Qué ha pasado?

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron el domingo 18 de enero por la tarde en las inmediaciones de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Alrededor de las 19:39 horas del domingo, un tren de la empresa privada Iryo que había salido de Málaga rumbo a Madrid con alrededor de 317 personas a bordo descarriló, invadió la vía contraria por donde se acercaba el tren de Renfe (Alvia) que circulaba desde Madrid con destino a Huelva en sentido contrario. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha precisado que "todavía no se puede concluir que el Alvia haya chocado con los propios coches del Iryo. Se ha desprendido un bogie, que son las ruedas del tren, y aún no se ha localizado. El sistema de seguridad está equipado para que, cuando haya un obstáculo en la vía, se bloquee el surco y ordene el frenado de emergencia al tren". "Pero, al parecer, el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que el mecanismo actúe", ha añadido.

🔴 ¿Qué ha motivado el accidente?

Es una pregunta todavía sin responder y las autoridades piden prudencia. La investigación se centra en establecer si fue un fallo en la infraestructura, un error humano o un problema en el tren lo que causó el descarrilamiento inicial del tren Iryo. Sin embargo, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha afirmado en una entrevista en RNE que "el fallo humano está prácticamente descartado". "Si el maquinista toma una decisión errónea, el propio sistema la corrige. No especulemos, esperemos a la investigación. Tendrá que ver con el material móvil de Iryo o con un problema de la infraestructura", ha afirmado para añadir: "Todavía es demasiado pronto para tener información de lo sucedido, es un accidente en circunstancias extrañas, y no habrá una conclusión en un tiempo breve". "La Comisión de Investigación ya está allí desde el primer momento recogiendo pruebas", finalizó. Lo que sí dejó claro el presidente de Renfe es que no pudieron saltar sistemas de seguridad y alarma porque prácticamente debió ser cuestión de segundos de diferencia entre el descarrilamiento y el choque.

🔴 ¿Cúal es el número de víctimas mortales y heridos?

El último balance oficial es de 39 muertos y más de un centenar de heridos, 73 de los cuales se encuentran hospitalizados. Un total de 24 heridos, entre los que hay menores, se encuentran en estado grave. Sin embargo, no son cifras inamovibles y, según las autoridades, son susceptibles de incrementarse en las próximas horas porque algunos pasajeros siguen atrapados en los vagones. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona con efectivos de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencia (UME), así como un gran despliegue de sanitarios donde se encuentran psicólogos. Las dos compañías han habilitado teléfonos para atender a los familiares.

🔴 ¿Iban los trenes a una velocidad correcta o excesiva?

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha confirmado que el accidente sucedió en una recta, en un tramo de vía que está limitado a 250 kilómetros por hora y el registro de los trenes ya ha demostrado que la velocidad de uno era de 205 kilómetros por hora y que la del otro era de 210. "No ha sido un problema de exceso de velocidad, es una vía equipada con un sistema de seguridad que impide errores humanos por lo que tiene que haber sido un fallo del material móvil o la infraestructura, llevará tiempo llegar a conclusiones", ha añadido.

🔴 ¿Cúales han sido las reacciones oficiales?

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que "es tremendamente extraño, es una recta". "Los expertos que hemos consultado están muy extrañados y esperamos que la investigación nos ayude a aclarar lo ocurrido", ha añadido. El titular de Transportes recordó que se han invertido 700 millones en esta vía y, concretamente, en este punto, los trabajos de mejora y restauración tuvieron lugar en mayo y todo el sistema ferroviario español es revisado de manera periódica y constante”, ha asegurado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas el mismo domingo por la noche y está previsto que hoy viaje al luegar del accidente.

🔴 ¿Cúal es la afectación de la red ferroviaria como consecuncia del accidente?

Toda la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía (Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva y otras ciudades) está suspendida desde el accidente. El director de Renfe ha confirmado que el servicio estará más de dos o tres días parado. Más de 200 trenes programados en esta conexión se han visto afectados. El accidente bloquea un corredor clave de la red de alta velocidad que une el centro y sur de España.