El truco de la abuela para eliminar los malos olores del baño.

En muchos hogares, el “olor a limpio” se pierde antes de que se seque el suelo. Basta con una ducha, lavarse las manos o fregar un par de platos para que el baño vuelva a coger ese aroma húmedo que nadie quiere. Y, aunque solemos culpar a la papelera o a las tuberías “viejas”, el origen suele ser más simple: una película invisible de restos de jabón, grasa y suciedad que se queda pegada en los desagües.

En ese contexto, circula un truco doméstico que algunos llaman “de abuela” y otros, directamente, “mano de santo”. La idea es sencilla y barata: combinar bicarbonato con unas gotas de lavavajillas para atacar el biofilm (esa capa resbaladiza que se forma dentro de los desagües y que es la responsable de buena parte de los malos olores).

El procedimiento no requiere productos especiales. Se mezcla una cucharada de bicarbonato con unas gotas de lavavajillas hasta lograr una textura parecida a arena mojada. Esa pasta se coloca en el desagüe del lavabo o la ducha y, después, se añade un pequeño chorro de agua caliente para que baje ligeramente. A partir de ahí, conviene dejarlo actuar entre 30 y 60 minutos antes de enjuagar con más agua caliente.

Eso sí, recuerda que no conviene convertir cualquier remedio casero en una mezcla improvisada. En este caso, el consejo es evitar combinar productos sin sentido y, sobre todo, no usar sustancias agresivas de manera continuada si las tuberías son antiguas. También res importante complementar el truco con hábitos básicos: retirar pelos tras la ducha, no tirar restos sólidos al lavabo y enjuagar con agua caliente de vez en cuando.

Más allá de su sencillez, el atractivo de este método está en la constancia: aplicado una vez por semana, ayuda a mantener el baño con un olor más fresco durante más tiempo y reduce la necesidad de ambientadores.