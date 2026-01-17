El truco casero que devuelve el brillo a grifos y electrodomésticos sin productos caros
Para quienes no toleran el olor del vinagre, añadir unas gotas de limón o aceite esencial a la mezcla ofrece el mismo resultado, pero con un aroma más agradable
En muchos hogares, la cal es una vieja enemiga silenciosa. Se acumula poco a poco en los grifos, en la alcachofa de la ducha o en los electrodomésticos de acero inoxidable, apagando su brillo y dando sensación de suciedad incluso después de limpiar. Sin embargo, existe un método sencillo, barato y al alcance de cualquiera que vuelve a ganar protagonismo en las casas.
El truco no es nuevo, pero sí eficaz: vinagre blanco y un simple paño. Basta con empapar un trozo de papel de cocina o un trapo en vinagre, colocarlo sobre la superficie afectada y dejarlo actuar entre 15 y 30 minutos. Pasado ese tiempo, un ligero frotado y un aclarado con agua son suficientes para eliminar las manchas blanquecinas que deja la cal. El paso final, secar bien la superficie, es clave para evitar marcas y recuperar el brillo original.
Este método, heredado de la limpieza tradicional, destaca por su simplicidad y por evitar el uso de productos químicos más agresivos y costosos. Además, muchos lo consideran una alternativa más sostenible, ya que reduce el consumo de envases y detergentes industriales.
Para quienes no soportan el olor del vinagre, hay una solución igual de casera: añadir unas gotas de limón o de aceite esencial. El resultado es el mismo, pero con un aroma más agradable.
En tiempos en los que el ahorro doméstico vuelve a ser una prioridad, estos pequeños trucos del hogar demuestran que, a veces, las soluciones más eficaces no están en la estantería del supermercado, sino en la despensa de casa.
