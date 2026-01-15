Aterrizaje de emergencia en El Prat
Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
La usuaria vio el aviso cuando se conectó al wifi del aparato y la tripulación activó las alertas
Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por amenaza de bomba
DIRECTO | Alarma general en el aeropuerto de El Prat por una amenaza en un avión procedente de Estambul
Marta Català
Una pasajera del vuelo de la compañía turca Turkish Airlines procedente de Estambul que en la mañana de este jueves ha hecho un un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat debido a una supuesta amenaza de bomba, se conectó al wifi del avión y vio que un pasajero tenía un nick que decía en inglés: "'va explotar una bomba a las 9.30", según han informado a EL PERIÓDICO fuentes de la investigacion
Esta mujer alertó rápidamente a la tripulacion y en un primer momento, siguiendo los protocolos de seguridad y emergencia, se decretó un 'Mayday', nivel de alerta que después se bajó a la categoría de 'Pan Pan', una señal internacional de urgencia de menos intensidad.
La Guardia Civil, al mando de la investigación, tienen previsto entrevistar, junto a la Policía Nacional, a todos los pasajeros del vuelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil rescata a dos jóvenes atrapados en su vehículo por la nieve en la Laguna de Peces
- Así funcionarán las oficinas móviles bancarias que recorrerán los pueblos de Zamora
- Consulta en qué municipios de Zamora va a reparar algún camino rural la Diputación
- La humanización de la avenida de La Feria de Zamora, pendiente por falta de fondos
- Un pueblo de Zamora reutilizará su antigua guardería como biblioteca y espacio multiusos
- Un ambicioso proyecto en Aliste recuperará una ribera y ruta de senderismo
- La Junta al alcalde de Vigo por el AVE de Sanabria: 'No está en su derecho de perjudicar a otros por sus peticiones
- Zamora, entre las capitales más rentables para invertir en vivienda