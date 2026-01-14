¿Tu felpudo necesita un lavado? Descubre cómo limpiarlo sin agua.

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marina García

Es el primero en dar la bienvenida y el último en despedirse de los invitados. El felpudo, eterno guardián de los hogares, es uno de los grandes olvidados. ¿Cómo es posible que uno de los principales elementos de limpieza de las casas apenas se limpie? Por ello, aquí tienes algunos trucos para que el felpo de tu hogar reluzca.

Bicarbonato y aspiradora

Este es posiblemente uno de los trucos más sencillos que hemos facilitado en este espacio. Apenas hace falta un poco de bicarbonato de sodio y una aspiradora, incluso, si no tienes esta última, puedes prescindir de ella.

Lo primero que debes hacer es echar los polvos de bicarbonato sobre la superficie del felpudo, y déjalo actuar durante, al menos, 30 minutos. En el caso de encontrarse muy sucio o de oler mal, puedes dejarlo una hora.

Una vez haya pasado el tiempo, sacúdelo con fuerza y pasa la aspiradora. El bicarbonato desprende la suciedad incrustada y neutraliza olores sin mojar el felpudo, algo importante porque estos materiales se estropean con el exceso de agua.

Extra

Si eres de los que no tienen aspiradora, no te preocupes, con que cuelgues el felpudo y le des unos golpes con una escoba o con un palo será suficiente. Y, aunque no te lo creas, ¡sale mucha más suciedad de la que parece!

