¿Qué está pasando con el examen MIR? Denuncian "caos organizativo" y "graves irregularidades" en el proceso

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha denunciado este martes el "caos organizativo" que está marcando el proceso del examen MIR 2026 que se celebra el 24 de enero lo que está generando "una situación de incertidumbre y ansiedad entre miles de aspirantes". La organización alerta de "retrasos injustificados en la publicación de listas, errores generalizados en el baremo académico, falta de transparencia en la gestión administrativa y decisiones adoptadas sin cerrar previamente las fases obligatorias del procedimiento, lo que podría comprometer la seguridad jurídica del proceso". Desde la Asociación MIR España (AME), su secretario general, Daniel Selva, confirma a EL PERIÓDICO está situación y admite que hay mucha preocupación entre los opositores.

El Ministerio de Sanidad publicaba el 15 de diciembre las listas provisionales de admitidos y no admitidos (la publicación de las definitivas al 15 de enero se prevé para estos días) para las pruebas de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026, los exámenes MIR. Un total de 34.553 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.366 plazas destinadas a personas tituladas universitarias en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. Esta oferta supone un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, lo que representa un crecimiento del 3,5%.

Las pruebas selectivas para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada se celebrarán el sábado 24. Por categorías profesionales, se ofertan 9.276 plazas en Medicina; 2.279 en Enfermería; 362 en Farmacia; 280 en Psicología; 83 en Biología; 57 en Física y 29 en Química. El inicio del ejercicio está previsto para las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias) adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.

Futuros profesionales

Ante el examen, el Sindicato Médico Andaluz señala que el MIR es la puerta de entrada a la formación especializada "y no puede gestionarse con improvisación ni desprecio hacia el esfuerzo de los futuros profesionales, consideramos inaceptable que un proceso de esta magnitud se desarrolle sin el rigor y las garantías exigibles".

La organización exige al Ministerio de Sanidad "una solución inmediata, mayor transparencia y el cumplimiento estricto de los plazos y procedimientos legales, así como medidas urgentes para evitar que este tipo de irregularidades se repitan". Anuncia que seguirá vigilante y "no descarta acciones legales y sindicales para defender los derechos de los aspirantes y la credibilidad del sistema de formación sanitaria especializada".

Varios frentes

Daniel Selva, secretario general de AME, hace su propia valoración de la situación: "El Ministerio está abordando muchos temas a la vez. Está todo el tema de la negociación del Estatuto Marco; ahora, de cara a los residentes, también están modificando el Real Decreto que regula nuestra relación laboral, que es diferente del Estatuto Marco y, al mismo tiempo, están con toda la gestión del examen MIR. Estos son los meses más críticos. Con tantos frentes abiertos, el Ministerio está haciendo una mala gestión de todos los temas un poco a la vez", señala

Con el tema del examen del MIR lo que ha ocurrido, explica, es que "ha habido bastantes irregularidades en todo el proceso previo, en el tema de la publicación, por ejemplo, de la lista de personas admitidas, definitivas. No se ha cumplido con los plazos que establece el Boletín Oficial del Estado".

Meses de preparación

"Como asociación creemos que es grave porque, al final, los opositores a este examen es gente que lleva preparándose muchos mese. Toda la carrera es una preparación para este examen y, por respeto a ellos, estas cosas no deberían suceder", incide Selva que, además, dice que este tipo de retrasos no habían sucedido en anteriores convocatorias. "De hecho es algo sin precedentes que esté yendo tan mal".

Añade que, entre los opositores, hay "mucha preocupación, mucha intranquilidad". Ya es un examen al que todos los médicos que se presentan "están muy nerviosos porque, al final, se juegan mucho en un único día y esto añade un elemento de presión porque uno cuenta con unos plazos y esto no se está cumpliendo. Genera mayor ansiedad todavía al proceso".

No son las primeras críticas que recibe la convocatoria. Ya en diciembre, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) denunciaba "la falta de previsión y la gestión improvisada" del Ministerio de Sanidad en la convocatoria de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2025/2026, tras "la publicación tardía" de los listados provisionales y la previsión de publicar los definitivos a partir del 7 de enero (todavía no se han publicado), lo que, asegura el sindicato, dará lugar "a la vulneración del derecho a reclamar previo al examen".