Hoy es Martes y 13: si la fecha te da "yuyu", sufres trezidavomartiofobia

¿Te has dado cuenta de que hoy es martes y 13? Si eres supersticioso... no lo dudamos. Si no, quizá ni hayas caído. Las superstición que encierra esta fecha es tan fuerte que se ha acuñado un nombre para referirse a ella. Trezidavomartiofobia es el término no oficial que hace referencia a la fobia que se pueda sentir al día martes trece. Desde hace siglos ambos tienen fama de mala suerte. Desde el dicho: "en martes, ni te cases ni te embarques", pasando por las referencias del número indeseable 13.

¿De dónde surge esta superstición?

Son numerosas las leyendas entorno al Martes 13 y muy confusos sus orígenes. La mala suerte se atribuye al martes 13 de junio de 1276, cuando la población de Játiva (Valencia) fue tomada por los musulmanes. Como escribía Marcos Rafael Blanco Belmonte en la revista Blanco y Negro en 1922, "esto fue un martes, como pudo ser otro día. Pero fue un martes".

También se pueden hacer referencias bíblicas, eran 13 los presentes en la Última Cena de Jesucristo o que en el 'Apocalipsis' el Anticristo aparece en el capítulo 13.

¿Es en todos los lugares la misma fecha?

Desde varios países de Europa hasta en Latinoamérica, son muchos los que sufren la fobia ante la unión del martes y el 13. Griegos, chilenos, argentinos o venezolanos son países donde la "mala suerte" se apodera de ese día.

Sin embargo, hay países donde el "día gafe" es otro, como el viernes 13 en la cultura anglosajona o el viernes 17 para Italia.

La cultura asiática asocia el número cuatro con las catástrofes y los malos augurios. La explicación, en este caso, sí es más certera. La palabra japonesa “Shi”, que quiere decir muerte, se pronuncia igual que el cuatro. Para los que sufren de tetrafobia (terror al número 4) dicen “Yon”, que también significa cuatro, para referirse al número maldito.