Pilar, Maria Cinta y Mari Cruz, de 73 a 68 años, a punto de dar la vuelta al mundo en 132 días de crucero: "Será el viaje de nuestra vida"

Tan cargadas de maletas como de expectativas, Maria Cinta, Pilar y Mari Cruz son tres jubiladas hiperactivas que forman parte de los 85 catalanes que han zarpado este miércoles del Port de Barcelona para emprender lo que llaman "el viaje de nuestra vida". No solo por las distancias, sino por la duración: la vuelta al mundo en 132 días en un crucero. Es decir, que solo desharán una vez el equipaje, pese a que visitarán 46 destinos de 33 países a bordo del MSC Magnifica. En total, serán 258 españoles entre unos 2.300 pasajeros embarcados para recorrer parte de Europa, el Caribe, América, el Pacífico, Australia, Asia, el sur de África e islas del Índico.

La experiencia de los World Cruise va popularizándose poco a poco, en la medida en que cada vez más personas realizan cruceros y empiezan a soñar con hacer algún día el rey de los itinerarios. Para muchos supone la celebración de su jubilación o un autorregalo en forma de tiempo libre para viajar sin tregua. En el Magnifica han embarcado 71 viajeros de la provincia de Barcelona, 6 de Girona, 4 de Tarragona y 4 de Lleida. Incluso en la tripulación hay un par de españoles, una manager de actividades infantiles y un médico.

Entre los barceloneses figuran precisamente las tres jubiladas, que han querido exprimir un momento vital en que disponen de tiempo pero también de "energía" para descubrir horizontes. Las hermanas Maria Cinta (68 años) y Pilar López Samper (73) pensaban hacer este viaje hace un año, pero al final se sumó también su amiga Mari Cruz Prieto (68) y la esperaron para tener margen de planificación. Las dos primeras han vivido toda la vida en Sant Feliu de Llobregat y han viajado por medio mundo, pero sentían que había llegado el momento de "dar la campanada, porque será el viaje de nuestra vida y todavía tenemos salud para llevarlo a cabo", resume Pilar, una viuda que durante su carrera profesional fue contable y ahora ha cuadrado los números para que el presupuesto no se les vaya de las manos.

"No tenemos ya el cuerpo para trasladar maletas de un lado ahora y un crucero es perfecto por su comodidad", dice la experimentada crucerista, que ya como veinteañera y con su hermana surcó el Caribe en los tiempos de 'Vacaciones en Mar'.

Con balcón al mar y dispuestas a verlo todo

En su caso, viajan las tres en un camarote triple con balcón, pero los precios por persona parten desde los 18.000 euros en camarote interior (incluyendo viaje, comidas, 15 excursiones, tasas y propinas). Ellas invertirán unos 3.500 euros más cada una en excursiones, porque buscaban la "máxima facilidad", sin tener que pensar en visados de visita ni traslados en cada puerto. También en wifi, para mantener la conexión con la familia, que hoy ha ido a despedirlas.

Maria Cinta es una curtida viajera que espera con especial entusiasmo pisar territorios pendientes, como Japón, Australia y Corea, relata a EL PERIÓDICO. "Voy a ver cosas que me hacían ilusión desde hace mucho tiempo", narra mientras embarca en el Magnifica con primera escala en Funchal (Madeira), dispuesta a separarse por primera vez tanto tiempo de sus hijas de 24 y 21 años. Trabajar muchos años como Controller financiera en una multinacional alemana, hasta que en 2010 le dieron la invalidez por un problema visual, le permitió "hacer hucha" y poderse permitir la aventura.

Porta dos maletas grandes y una pequeña, porque "hay que llevar cosas para todas las temporadas". Alternarán abrigos y bañadores; chanclas y botas. Entre los buenos propósitos figura mantener la línea y no sucumbir a los peligros del buffet libre, relatan, aunque son asiduas al gimnasio y se mantienen en forma. También Mari Cruz, enfermera de quirófano jubilada y residente en la capital catalana, que compartirá vivencias y alojamiento con las dos hermanas, y la intención de conocer mundo pero también nuevas amistades.

Vida a bordo

Según detalla la naviera italiana, del 7 de enero al 5 de mayo, los cruceristas darán la vuelta al planeta, pero también disfrutarán de sus vacaciones en el mar, en un buque que acaba de ser renovado en un astillero de Malta, con nuevo spa y gimnasio, zona mejorada de Yacht Club (como un crucero de lujo dentro del propio crucero, de acceso solo para sus huéspedes), piscina cubierta con techo retráctil para disfrutarla aunque haga mal tiempo, actividades deportivas como tenis, minigolf, bolos, billar y una pista de jogging. El MSC Magnifica también ofrece parques acuáticos, un cine 4D y un teatro de 1.200 plazas, 12 bares y 5 restaurantes, con la novedad de uno especializado en carnes y otro en sushi.

Pese a contar con más de cuatro meses de ruta y un buque que es en sí mismo un destino, los pasajeros no vivirán dos jornadas iguales. Primero explorarán el Mediterráneo, luego cruzarán el Atlántico pasando por Madeira, harán escalas en el Caribe (Barbados, Granada, Bonaire y Curaçao), seguirán hacia Sudamérica (Colombia y tránsito del Canal de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México) y posteriormente recalarán en el oeste de Estados Unidos (San Diego y San Francisco). En el tramo más exótico, seguirán por el Pacífico, para visitar Hawai y las islas de Tahití, Samoa y Fiyi, para continuar descubriendo las costas de Nueva Zelanda y Australia, incluyendo Auckland, Sidney, la Costa Dorada y la Gran Barrera de Coral.

El siguiente continente será Asia con paradas en Filipinas (Manila) y Japón (Okinawa y Tokio), Corea del Sur (Busán), China (Shanghái) y Hong Kong, para continuar hacia Vietnam, Singapur, Malasia y Sri Lanka. El tramo final les llevará de nuevo a Europa por el Mar Rojo, atravesando entre otros puntos Dubai, Omán y el Canal de Suez, con escalas en Jordania y Egipto, antes de hacer escala en Grecia y regresar a España, completando la circunnavegación de 132 jornadas.

El tremendo tour tiene incluidas en el precio algunas excursiones como navegar por los canales de Tortuguero en Puerto Limón (Costa Rica) a visitar el patrimonio de Ciudad del Cabo, aunque los viajeros pueden contratar otras muchas o descubrir las escalas por libre.